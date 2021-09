Karl-Anthony Towns sur le fait de jouer avec Anthony Edwards et D’Angelo Russell, son année au Kentucky, et plus

Karl-Anthony Towns a été l’un des grands hommes les plus productifs de la NBA depuis qu’il est devenu le choix n ° 1 au repêchage de 2015, mais il n’a fait qu’une seule apparition en séries éliminatoires avec les Minnesota Timberwolves. Avant sa septième saison dans la ligue, Towns pense que le meilleur reste à venir pour lui et son équipe.

Towns vient de vivre les 18 mois les plus éprouvants de sa vie. Sa mère Jackie est décédée tragiquement de Covid en avril 2020. Towns a également perdu six autres membres de sa famille à cause du virus. Towns a publiquement été un partisan du vaccin et a exhorté le public à se faire vacciner pendant cette intersaison.

SB Nation a parlé à Towns de la saison à venir, de sa relation avec D’Angelo Russell, de ce que c’était de jouer avec Anthony Edwards et de son évolution en tant que tireur. Towns travaille avec Mobil 1 pour offrir des packages aux fans via Behindthedrive.com.

Cette conversation a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Je pense que tout le monde sait que vous avez traversé 18 mois tumultueux. Avant la nouvelle saison, comment allez-vous ?

Je vais bien. C’était une bonne intersaison pour moi juste pour me réaligner – autant de réalignement que je pouvais faire. Juste trouver cette démangeaison. Jouer le jeu, profiter de la vie, être avec ma famille. Il était grand. Surtout après Covid, c’était vraiment rafraîchissant de voir ma nièce, mon neveu, mon papa, ma sœur.

Que pensez-vous de la fin de votre saison au Kentucky ? L’équipe a connu une si bonne année, commençant 38-0, et vous avez raté de peu le Final Four. Maintenant que vous êtes à six ans de l’université, est-ce que la façon dont la saison s’est terminée vous pique encore ?

Mec, j’ai parlé à (John Calipari) l’autre jour, je suis toujours en colère à ce sujet. Cela me hante beaucoup. C’était une opportunité incroyable. Tout le travail a été fait, les résultats ont été visibles, et nous devions simplement terminer et nous n’avons pas fait le travail. Même à ce jour, je vois Frank Kaminsky, je vois Sam Dekker, je me sens un peu en colère. Duc aussi. C’est l’une de ces choses avec lesquelles il faut juste vivre. Il ne s’en va jamais.

Vous avez enfin pu jouer avec votre pote D’Angelo Russell la saison dernière, mais entre les blessures et la pandémie, ce fut une année difficile. Qu’espérez-vous tous les deux accomplir avant la nouvelle saison?

Je pense que nous avons beaucoup à accomplir. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons faire. J’essaie juste de faire tout notre possible pour que cette équipe soit aussi performante que possible et construire une culture qui puisse résister à l’épreuve du temps. C’est ce que nous nous concentrons sur la construction en ce moment. Le meilleur reste à venir pour nous. Nous n’avons pas eu une vraie saison où nous étions en bonne santé. J’étais blessé, et quand je suis revenu, je n’étais pas proche de 100 pour cent mais j’ai dû trouver des moyens d’y arriver. Puis il s’est blessé, et il n’était pas à 100 pour cent. Ça va être génial d’y revenir. L’année dernière, au début de la saison, nous avons commencé si chaud que nous étions tous les deux en bonne santé, prêts à partir. Espérons que nous pourrons le faire pour 82 matchs.

Anthony Edwards semblait dégager tellement d’énergie positive en tant que recrue la saison dernière. Comment était-ce d’être un coéquipier vétéran pour lui?

C’est une boule d’énergie. Il a beaucoup de positivité. Il me rappelle beaucoup à moi et à D’Lo quand nous sommes arrivés où il a toute l’énergie du monde et il peut faire tout cela toute la journée, tous les jours. C’est juste un joueur incroyable. Un coéquipier incroyable, aussi. Il a la chance d’être vraiment génial. Nous allons continuer à être les bons vétérinaires pour lui et continuer à le guider dans la bonne direction pour réussir. Pas d’ego dedans, pas de rien. Je veux juste qu’il soit le meilleur joueur qu’il puisse être pour sa famille et cette organisation afin que nous puissions tous gagner ensemble.

J’adore regarder les interviews d’Anthony. Il est toujours aussi franc, confiant et drôle. Quelle est la vantardise la plus ridicule qu’Ant ait faite ?

Je ne sais pas. Il se vante de tout tous les jours. Je ne pense pas qu’il doute qu’il puisse faire quoi que ce soit. Je l’ai entendu parler de baseball. C’est mon sport, gros chien, je sais quoi faire avec ça. Vous voulez quelqu’un qui respire la confiance, et il le fait certainement. Je vais lui faire croire qu’il peut tout faire, car à la fin de la journée, la confiance qu’il a en lui-même se manifeste sur le terrain et se reflète dans les résultats qu’il affiche.

Les fans occasionnels ne le réalisent peut-être pas, mais d’après les chiffres, vous êtes l’un des plus grands hommes de tir de tous les temps. Comment voyez-vous votre évolution en tant que tireur extérieur ?

Il n’y a aucune raison d’être unidimensionnel. J’ai toujours voulu être le joueur le plus polyvalent possible. Tout au long des années où j’ai eu des entraîneurs et des professeurs aussi incroyables, et mon père à l’avant-garde pour m’enseigner le jeu et développer mes compétences, je ne pense pas que quelqu’un d’autre ait des compétences comme moi, surtout à ma taille. Je veux juste toujours l’utiliser autant que possible. Il n’y a aucune raison d’être juste un tireur. Je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes que j’ai été très efficace dans ma carrière aux trois niveaux. C’est ce que je voulais être. Tout mon jeu est basé sur l’efficacité, que je sois proche du panier, à mi-distance, à trois points, à trois en profondeur, je voulais être aussi efficace que possible dans tous les aspects. Je marque aux trois niveaux, et je vais continuer à marquer aux trois niveaux.

J’ai toujours eu l’impression d’être un grand tireur. Mon père l’a toujours su. Cal le savait. Les fans du Kentucky peuvent le prendre à leur guise, mais Cal le savait. Je voulais juste utiliser mon jeu autant que possible, surtout en NBA.

De quoi parle cette campagne Mobil 1 ?

C’est un partenariat incroyable qui s’est formé cet été. Avoir une marque aussi incroyable qu’Exxon avec Mobil 1 pour donner cette chance aux fans de gagner du matériel incroyable et des prix incroyables, qui ne sont qu’une fois dans une vie, c’est incroyable. Surtout avec la campagne derrière la campagne que nous avons lancée, en parlant simplement de redonner. Ce qui me pousse à être génial, ce qui me pousse à m’entraîner aussi dur que moi. C’était incroyable de sortir quelques histoires pour essayer d’inspirer la prochaine génération. C’était juste un partenariat qui était incroyable. C’est incroyable d’être de retour sur et en dehors du terrain.