Karl-Anthony Towns veut rester aux Minnesota Timberwolves

Villes de Karl Anthony Il est l’un des meilleurs pivots de la dernière décennie. Malgré cela, il a à peine atteint une apparition en séries éliminatoires dans ses années de carrière NBA et il ne semble pas que le Loups des bois du Minnesota ils pourront lui offrir l’opportunité de se battre pour un championnat à court terme. Pourtant, il semble que Towns ne soit pas de ceux qui veulent choisir la facilité, il veut continuer dans l’équipe qui l’a repêché et essayer quelque chose d’historique avec eux. Ou du moins c’est ce qui ressort de sa conversation avec Jon Krawczynski sur . :

Towns compare son séjour au Minnesota à sa décision de continuer à jouer pour l’équipe de la République dominicaine. Il a déclaré qu’il avait eu l’opportunité de quitter les Dominicains, la patrie de sa mère, et de se reclasser pour jouer pour l’équipe américaine, qui pourrait utiliser un grand talent. Mais ce serait la voie facile à leurs yeux.

« J’aime emprunter la voie difficile. J’aime emprunter la voie la plus gratifiante », a-t-il déclaré. « J’aime être avec l’équipe de la République dominicaine. Il y a beaucoup de choses qu’ils n’ont pas faites et je peux peut-être changer cela. Le défi est ce pour quoi j’ai toujours lutté. »

Voie libre pour le dunk @KarlTowns – pic.twitter.com/55myZjeNy2 – NBA Latam (@NBALatam) 15 octobre 2021

Contrat garanti

Karl Anthony Towns a encore 3 ans de contrat avec les Wolves et il semble prêt à le remplir. Malgré la mauvaise planification des saisons par le Minnesota, Towns est prêt à attendre et à essayer de faire quelque chose de grand avec eux. Nombreux sont les Rumeurs NBA autour de sa silhouette. On verra combien ça tient.