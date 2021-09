Karl Cook répond à la demande de divorce de Kaley Cuoco 2 semaines après la séparation

Karl Cook semble s’en tenir à son contrat de mariage avec Kaley Cuoco.

La star de Big Bang Theory a demandé le divorce le 11 septembre. 3 après trois ans de mariage. Non mec! News a obtenu la réponse de l’équestre à sa demande de divorce.

Karl demande également le divorce, invoquant des “différences irréconciliables” et demande de mettre fin à la capacité du tribunal de fournir une pension alimentaire à lui ou à Kaley. Il demande qu’on lui rende ses “bijoux divers et autres effets personnels”, ainsi que ses “gains et accumulations” qu’il a perçus avant, pendant et après leur mariage.

“Il existe des actifs et des obligations de propriété distincts supplémentaires de chaque partie, comme le prévoit l’accord prénuptial des parties”, confirme la réponse de Karl. Il dit que toute propriété communale devrait être “divisée” en fonction des “termes” de leur contrat de mariage, suggérant qu’il ne contestera pas leur accord.

Karl déclare que les honoraires de leurs avocats devraient être payables par les deux conjoints et a indiqué leur date officielle de séparation comme « à déterminer ». Plus de détails sur leur contrat de mariage n’ont pas été révélés.