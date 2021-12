Karl-Heinz Rummenigge admet que le Bayern Munich était trop impatient d’acquérir Renato Sanches

La légende du Bayern Munich et ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge admet qu’il a un peu sauté le pas lorsque le club était à la poursuite du milieu de terrain Renato Sanches.

Sanches, qui avait un monde de potentiel, mais une expérience limitée (et peut-être même moins de maturité) lors de son acquisition en 2016, n’a tout simplement pas fonctionné au Bayern Munich. Incohérent sur le terrain, incompétent en prêt et mécontent à la fin de son mandat, il serait difficile pour quiconque de prétendre que le club et le joueur étaient bien adaptés à ce moment-là.

Maintenant, Rummenigge admet que lui – et le club – auraient peut-être un peu sauté le pas.

«Je pense que nous l’avons eu un an ou deux trop tôt. Mais à l’époque, nous devions le signer. A 18 ans, il était totalement hype en Europe. Nous avons payé 35 millions d’euros, ce qui était beaucoup d’argent, il a été élu Golden Boy. Mais d’une manière ou d’une autre, les performances n’étaient pas là », a déclaré Rummenigge. « Quand Jupp Heynckes est revenu pour remplacer Carlo Ancelotti, il voulait ce joueur (Sanches). Jupp a déclaré: ‘Je veux que ce joueur revienne (d’un prêt). Je veux amener ce joueur au niveau auquel il appartient’ – malheureusement, nous n’avons pas pu le ramener en raison des règlements de la FIFA.

Même en admettant que tout s’est passé trop vite pour Sanches, Rummenigge pense que cela aurait quand même pu fonctionner si Sanches avait pu obtenir une course prolongée sous Heynckes.

« Je pense que Jupp Heynckes et Renato Sanches auraient été un projet passionnant », a déclaré Rummenigge. «Je pense qu’avec Jupp, Renato pourrait encore jouer à Munich aujourd’hui. J’ai regardé Lille contre Wolfsburg récemment et il était l’un des meilleurs sur le terrain, ils ont gagné en partie grâce à lui.

Sanches, bien sûr, a finalement déménagé à Lille en 2019 et a entamé le processus de remise en route de sa carrière.