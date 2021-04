Karl-Heinz Rummenigge attise par inadvertance le feu de Jurgen Klopp qui pourrait potentiellement venir au Bayern Munich

Pour l’instant, le Bayern Munich a été l’un des clubs les plus importants d’Europe à sortir et à rejeter officiellement la notion de Super League européenne nouvellement formée. Aucun club de Bundesliga n’est actuellement impliqué dans les plans de la nouvelle ligue, mais on ne peut pas en dire autant pour la Premier League, la Liga et la Serie A.

Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a été ferme dans sa position publique selon laquelle le club ne soutenait pas la Super League, mais soutenait plutôt les réformes proposées pour l’UEFA Champions League et l’Europa League. Sa déclaration audacieuse a suscité de nouvelles spéculations selon lesquelles le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pourrait être tenté de quitter son poste dans le Merseyside, car il est mécontent de la décision du FSG de participer à la Super League (The Express).

S’exprimant avant le match nul 1-1 de Liverpool contre Leeds United à Elland Road, Klopp a exprimé son opinion qu’il n’aimait pas la Super League et ne voulait pas que cela se produise, tout comme James Milner, qui a exprimé son inquiétude après le match. «Je n’aime pas ça [Super League] non plus, mais je ne parle pas des autres clubs », a déclaré Klopp après que son équipe ait partagé des points avec Leeds. Cela fait écho à ce qu’il avait précédemment dit à propos de la Super League lorsqu’il a été interrogé à ce sujet en 2019; «J’espère que cette Super League n’arrivera jamais. Avec la façon dont la Ligue des champions se déroule actuellement, le football a un excellent produit, même avec la Ligue Europa. Pour moi, la Ligue des champions, c’est la Super League, dans laquelle on ne finit pas toujours par jouer contre les mêmes équipes. Bien sûr, c’est économiquement important, mais pourquoi devrions-nous créer un système où Liverpool affrontera le Real Madrid pendant 10 années consécutives? Qui veut voir ça chaque année? »

Notez «Grassroots» en arrière-plan … Photo par Lee Smith / PA Images via .

Rummenigge n’était pas du tout surpris que la position de Klopp sur la Super League n’ait pas changé le moins du monde et il est clair qu’il est en colère contre FSG pour en faire partie. «Bien sûr, il [Klopp] s’est fortement prononcé contre sa société », a commenté Rummenigge. Cela coïncide avec la recherche inévitable du Bayern pour un nouveau manager depuis que Hansi Flick a publiquement exprimé son désir de quitter le club après la victoire 3-2 contre le VfL Wolfsburg samedi dernier. «Nous n’avons pas encore choisi l’entraîneur; Nous gagnons d’abord le championnat et ensuite nous décidons quoi faire », a déclaré Rummenigge à ce sujet, mais il est clair qu’ils chercheront un nouveau manager dans un avenir très proche. Julian Nagelsmann du RB Leipzig a été l’un des premiers noms vantés pour remplacer Flick, mais le mécontentement de Klopp face à la situation à Liverpool pourrait lui faire réfléchir à deux fois avant de revenir en Bundesliga.

Pour être juste envers Klopp, cependant, quand on lui a demandé ce qu’il pensait de la Super League avant le match de Leeds, il a mentionné qu’il était injuste de blâmer les managers et les joueurs. Il avait fait référence à la demande du Spion Kop de supprimer les bannières et les drapeaux qui décoraient la section Kop d’Anfield depuis que les fans n’étaient pas autorisés aux matches et l’avait utilisé comme exemple pour dire que les fans devraient toujours soutenir les joueurs et le personnel, car ils n’avaient rien. à voir avec les décisions du propriétaire concernant la Super League. Il a encouragé les fans à continuer à faire leur part pour soutenir les joueurs. Il serait difficile de le voir quitter Liverpool d’ailleurs, à moins que quelque chose de radical ne se produise et qu’il prenne une position ferme contre FSG.