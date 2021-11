Karl-Heinz Rummenigge comprend les raisons des baisses de salaire des joueurs non vaccinés au Bayern Munich

Au cours du week-end, il est apparu que le Bayern Munich renonçait aux salaires de ses joueurs non vaccinés pendant qu’ils devaient se mettre en quarantaine. Ils ne seront pas du tout payés pour les jours où ils ne pourront pas s’entraîner ou jouer avec l’équipe en raison des mesures de quarantaine liées au coronavirus. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala et Mickael Cuisance ont été évincés en tant que quintette de joueurs non vaccinés du Bayern ce week-end, provoquant une grande controverse, même si l’on savait déjà que certains d’entre eux n’étaient pas vaccinés en raison de la quarantaine. requis pour une poignée de joueurs de l’équipe nationale allemande en raison du cas positif de Niklas Sule.

S’exprimant dimanche sur Sky90, l’ancien PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré qu’il comprenait les raisons pour lesquelles le club avait pris la décision de réduire les salaires des joueurs non vaccinés (Tz). Il a déclaré: « si ce que rapporte la Bild-Zeitung est correct, cela doit certainement aussi être compris comme un signe que le club réagit maintenant. » La décision du Bayern a été clairement expliquée aux joueurs concernés au cours du week-end et il a été rapporté que ces joueurs n’étaient pas satisfaits du manque de soutien du club à ce sujet. Ils s’attendaient probablement à plus de confidentialité concernant le problème, sans s’attendre à ce qu’il soit divulgué au public.

D’un point de vue financier, Rummenigge a également souligné les pertes que le Bayern subira ces dernières semaines en raison du resserrement des restrictions et du retour de la Bavière, et de la majeure partie de l’Allemagne, d’ailleurs. L’Allianz Arena ne pourra désormais accueillir que 19 000 supporters (capacité de 25 %) en raison du taux d’infection accru en Bavière. En conséquence, le Bayern perdra une bonne partie des revenus de la seule expérience du jour de match. « Le prochain jeu auquel vous ne pouvez jouer qu’avec une capacité d’audience de 25 %. 75 000 deviendront alors environ 19 000. C’est également une perte économique majeure pour le FC Bayern », a expliqué Rummenigge.

Parce que la nouvelle des restrictions est sortie avant la question du salaire des joueurs non vaccinés du Bayern, il est suggéré qu’il s’agit peut-être d’une autre mesure prise par le club pour atténuer ses pertes financières aussi longtemps que dureront les restrictions plus strictes. C’est certainement aussi maintenant une incitation incroyable pour ces joueurs à se faire vacciner contre le coronavirus, bien qu’il ne soit pas clair à ce stade s’ils seront influencés ou non. Pour Kimmich, il avait exprimé ses inquiétudes concernant le manque d’études à long terme pour les vaccins, mais aucun des quatre autres acteurs n’a vraiment publiquement abordé leur raisonnement. Du point de vue de la santé publique, cela ressemble toujours plus à une incitation de la part du Bayern à faire vacciner ces joueurs, mais cela permettra également d’économiser de l’argent lorsque les situations de quarantaine se produiront.

Rien que pour Kimmich, une semaine de quarantaine signifierait que le club renonce à lui payer plus de 384 000 euros. Alors que le club économise cette somme d’argent pendant au moins une semaine de quarantaine, selon Bild (tel que transcrit par @iMiaSanMia), les patrons du Bayern ont toujours déclaré qu’ils avaient le droit de choisir de ne pas se faire vacciner.

Les joueurs non vaccinés ont été invités non seulement à penser à eux-mêmes, mais aussi au club. Les patrons ont souligné que c’était bien sûr leur droit de ne pas se faire vacciner – mais c’était alors aussi le droit de l’employeur de retenir le salaire en cas de quarantaine [Bild] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 20 novembre 2021

« Il n’aimera pas ça », a déclaré Rummenigge à propos de Kimmich qui n’a pas été payé pendant sa période de quarantaine requise. Il a déclaré qu’il était un joueur actuellement « stigmatisé dans une certaine mesure ». Avec les inquiétudes de Kimmich concernant les données à long terme concernant les vaccins, Rummenigge a suggéré que les meilleurs professionnels de la santé en Allemagne pourraient peut-être faire plus pour essayer d’aider Kimmich à comprendre certaines des questions qu’il pourrait avoir. « Si un footballeur comme lui a des inquiétudes à propos de la vaccination, alors il appartient aux politiciens et aux scientifiques responsables de dissiper ces inquiétudes. Après tout, ils se partagent 32% dans notre pays », a-t-il déclaré.

Chacun a un avis au sujet des vaccinations contre le coronavirus, et chacun a son propre choix à faire, avec ou sans conséquences. Cependant, une chose est claire, comme cela a été souligné lors de la défaite 2-1 du Bayern contre le FC Augsburg vendredi : ils ont besoin de Kimmich sur le terrain. Mis à part les problèmes hors terrain, il est ce qui fait vibrer le milieu de terrain du Bayern et si les situations de quarantaine continuent de se produire plus fréquemment pour lui, le Bayern en souffrira collectivement.

Cependant, il est de plus en plus difficile de ne pas s’adresser à l’éléphant dans la salle, et c’est clairement devenu une sorte de distraction au club, même si cela a été exagéré et amalgamé dans la presse. « C’est un débat qui devient petit à petit agaçant pour le club. Tout le monde a essayé d’éclaircir la question de la non-vaccination ou de trouver une solution. Cela n’a pas été couronné de succès jusqu’à présent. Corona occupe tout le club et l’équipe », a expliqué Rummenigge.