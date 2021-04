Karl-Heinz Rummenigge confirme que le Bayern Munich, Dortmund et le PSG n’avaient pas encore été invités à la proposition de Super League européenne

Dès l’annonce de la confirmation de la Super League européenne, celle-ci s’est entièrement effondrée après une vague de réactions négatives de la part des experts, des fans, des joueurs et des managers. Après la publication de la nouvelle dimanche dernier, les critiques des experts se sont rapidement transformées en manifestations de fans en dehors des terrains des six équipes de Premier League qui s’étaient inscrites en Super League (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea et Arsenal). .

Le Bayern Munich, avec le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, a été l’un des premiers grands clubs européens à refuser une invitation à la Super League. La règle 50 + 1 de la Bundesliga aurait rendu presque impossible pour n’importe quel club de la ligue de rejoindre la Super League. C’était une semaine plutôt tumultueuse pour le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui était l’un des architectes en chef de la Super League, il a été pris en flagrant délit de mensonges. L’un de ses mensonges impliquait le Bayern, Dortmund et le PSG, pour lequel il a essayé de dire que les trois clubs n’étaient pas invités à la Super League, ce qui était totalement faux. Des fuites de documents ont montré que l’ESL avait l’intention de les inviter.

Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a cependant confirmé que le Bayern n’avait aucune idée des projets de l’ESL de les inclure dans cette conférence sur Bild am Sonntag (via Bild +). «Non, aucun de nous n’était au courant de ce contrat. Le SL a été créé de manière juridiquement et financièrement professionnelle – avec une seule erreur: ils ont sous-estimé la réaction du reste de la famille du football », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si le Bayern était au courant du projet de l’ESL de les avoir. impliqués, au moins éventuellement.

En ce qui concerne la Super League dans son ensemble, Rummenigge a déclaré qu’il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher que cela ne se produise s’il avait toute la prescience appropriée que c’était juste au coin de la rue. “Si j’avais découvert quelque chose à ce sujet avant, j’aurais essayé de toutes mes forces d’empêcher la Super League, avec nos amis de Dortmund et de Paris, entre autres”, a-t-il proclamé. «Le FC Bayern n’est pas disponible pour un tel événement. Nous avons tous une position claire ici: vous ne pouvez pas vous séparer de la famille du football en organisant votre propre événement au détriment des autres », a-t-il ajouté.

Alors que la Super League a reçu le contrecoup qu’elle méritait tout au long de la semaine dernière, Rummenigge a également déclaré qu’il estimait que le Bayern, Dortmund et le PSG ne voulaient rien avoir à voir avec cela, car certains des plus grands clubs d’Europe ont joué un grand rôle dans le Capitulation complète d’ESL. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il estimait que l’ESL avait échoué collectivement, il a répondu: «parce que ce projet a été accueilli avec un si grand rejet. Un autre fait important était que 3 grands clubs européens, Paris, Bayern et Dortmund, n’étaient pas à bord. Sans nous trois, la Super League n’aurait pas été exclusivement super.