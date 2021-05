Karl-Heinz Rummenigge confirme un «geste intelligent» si un accord entre le Bayern Munich, DFB est conclu pour Hansi Fick

Toute l’écriture est sur le mur pour que Hansi Flick devienne le prochain entraîneur de l’équipe nationale allemande, remplaçant Joachim Low après les championnats d’Europe de cet été. En raison du fait que la DFB ne veut pas avoir à payer de frais de transfert pour Flick, son départ du Bayern Munich est devenu un peu complexe car la DFB a demandé au Bayern certaines concessions au lieu de frais de transfert. Il y a quelques semaines, l’une des concessions supposées était un match amical potentiel entre le Bayern et l’équipe nationale allemande, qui serait organisé à l’Allianz Arena, ayant tous les bénéfices du match vers le départ de Flick du club, mais rien n’a été concrètement confirmé sur ce front.

Bien sûr, un match amical n’est pas la seule chose qui serait convenue entre le Bayern et la DFB, mais Rummenigge a insinué que ce serait l’une des principales concessions. Plus tôt dans la journée, lorsqu’il s’adressait à ZDF, il a déclaré qu’un «geste intelligent» avait déjà été convenu et que des négociations «à grande échelle» n’étaient plus nécessaires entre les deux parties. Avec ce qu’il a dit, il serait difficile de voir cette référence comme autre chose qu’un match amical entre le Bayern et l’équipe nationale allemande à l’Allianz Arena.

Rummenigge: “Si Hansi devait aller à la DFB, il y a déjà un accord entre le Bayern et la DFB pour un geste, je dirais, intelligent de la DFB. Donc, nous n’avons plus besoin de négocier à grande échelle, il y a en grande partie un accord” [@ZDF] Selon Bild, il s’agit d’un match amical – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 9 mai 2021

La remarque de Rummenigge intervient peu de temps après avoir exhorté la DFB à finaliser leur accord avec Flick. Il a le sentiment que s’ils ne l’ont pas bientôt, il y a une chance qu’il soit signé par quelqu’un d’autre. «Hansi est très demandé dans toute l’Europe. Cela ferait sensation s’il partait à l’étranger ou ailleurs et ne se retrouvait pas à l’Association allemande de football. Il conviendrait parfaitement à la DFB », a-t-il déclaré. Il a poursuivi: «vous avez l’impression qu’ils attendent quelque chose, mais je ne le recommanderais pas. Faire venir Flick pour remplacer Löw serait enfin une bonne nouvelle pour la DFB. Je ne sais pas ce qu’ils attendent »selon Sport1.