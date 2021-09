Karl-Heinz Rummenigge dit que le Bayern Munich ne peut pas se permettre Erling Haaland du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a à peine gardé l’attaquant prolifique Erling Haaland pendant ce mercato, mais devra très certainement le laisser partir l’été prochain.

Dans une récente interview avec le média espagnol AS, Karl-Heinz Rummenigge a parlé du rival du Bayern Munich et de sa star. Rummenigge a déclaré : « Il sera très difficile de le retenir en Bundesliga au-delà de 2022, date à laquelle je comprends qu’une clause de résiliation entre en vigueur. Il n’arrête pas de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre lui et son agent.

Selon plusieurs rapports, Haaland dispose d’une clause libératoire pouvant aller de 75 à 90 millions d’euros, selon les escalators basés sur les performances. Rummenigge spécule que nous assisterons à une vente aux enchères pour l’attaquant norvégien, car la clause de libération étant déjà définie, les clubs tenteront de l’attirer avec des salaires élevés. « Il sera pris par le club qui offre le salaire le plus élevé. Je ne pense pas que ce soit possible pour n’importe quel club de Bundesliga, pas même le Bayern [to bring him]. “

Un problème pour le Bayern est qu’Erling Haaland est représenté par Mino Raiola et cela pourrait être un gros non-non pour le front office du Bayern. Ils ont déjà eu de mauvaises rencontres avec ce type d’agents de joueurs, comme Pini Zahavi.

Au final, le transfert de Leroy Sane au Bayern a cassé la structure salariale, et nous devons encore attendre et voir si cela en valait la peine. Alors que le transfert de Haaland en vaudrait certainement la peine, le transfert lui-même pourrait causer des problèmes financiers majeurs au club bavarois.