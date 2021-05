Karl-Heinz Rummenigge dit que Robert Lewandowski reste à 100% au Bayern Munich

Ces dernières semaines, il y a eu des rumeurs sans enthousiasme selon lesquelles Robert Lewandowski serait potentiellement intéressé par un départ du Bayern Munich dès cet été, car il y a une multitude de clubs intéressés à le signer et prêts à payer.

Le contrat actuel de Lewandowski avec le Bayern court jusqu’en juin 2023, mais il a récemment laissé entendre qu’une extension était imminente à un moment donné dans le futur. Erling Haaland du Borussia Dortmund a été présenté comme un remplaçant potentiel à long terme de l’as polonais, mais Oliver Kahn a déjà exclu un méga transfert au Bayern pour la starlette norvégienne.

Plus récemment, Karl-Heinz Rummenigge est sorti et a déclaré que Lewandowski n’allait absolument nulle part pour le moment (Bild). Lorsqu’on lui a demandé si Lewandowski resterait ou non au Bayern, il a répondu sans ambages: «Bien sûr, il reste! Qui vend un joueur qui marque 60 buts par an? »

Pour aller plus loin, Rummenigge a également déclaré que les informations suggérant que l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, avait demandé au Bayern d’envisager de vendre son client cet été étaient fausses. Au contraire, a-t-il déclaré, le club n’a jamais été approché par Zahavi pour une vente potentielle à Lewandowski cet été: «Il n’a pas demandé. Il sait exactement ce qui motive le FC Bayern. Lorsque le marché des transferts ouvrira le 1er juillet, il y aura des milliers de rumeurs qui toucheront également le FC Bayern. Il est important que les faits soient toujours en faveur du FC Bayern », a expliqué Rummenigge.

Photo par Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via .

Kahn a également doublé la position du club selon laquelle leur étoile numéro neuf n’ira nulle part cet été. Les liens constants avec Haaland soulèvent toujours des points d’interrogation sur l’avenir de Lewandowski au Bayern, mais ce n’est que des spéculations anecdotiques à ce stade et Kahn a affirmé qu’il était convaincu que le quintuple vainqueur de Torjägerkanone pouvait jouer à ce niveau supérieur pendant plus de saisons à venir: ” Robert a encore un contrat de deux ans ici et sa performance est incontestable. Il compte actuellement 39 buts en Bundesliga! Pour cette seule raison, nous n’avons pas à nous soucier de Haaland aujourd’hui. Nous sommes heureux d’avoir Robert avec nous dans cet état. Il peut tenir ce niveau pendant encore quelques années. Robert est l’une des parties les plus importantes de cette équipe. Nous ne pensons pas y renoncer.