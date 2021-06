Karl-Heinz Rummenigge du Bayern Munich attend de grandes choses de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de l’Angleterre à l’Euro

in

Dans une récente interview avec t-online, le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a identifié quatre équipes qu’il pense être en bonne position pour réussir aux Championnats d’Europe.

Les sélections de Rummenigge ne vous choqueront pas : France, Allemagne, Italie et Angleterre.

« Le grand favori parmi beaucoup, c’est la France. Cette équipe a une formation individuelle de haut niveau, est très expérimentée et, en tant que champions du monde en titre, aura bien sûr le vent en poupe en ce qui concerne l’Euro », a déclaré Rummenigge. «Pour moi, les trois prochaines équipes que je pense aller loin sont l’Angleterre, l’Italie et l’équipe DFB : l’Angleterre, l’Italie et l’équipe DFB. Il sera important pour eux de livrer une performance de haut niveau avec une concentration totale, en particulier dans la phase à élimination directe. »

Lorsqu’il a évalué quel joueur pourrait avoir de bonnes chances de remporter le titre de Joueur du tournoi, Rummenigge a gardé ses sélections assez logiques et ne s’est pas éloigné de ce que l’on pourrait penser.

« Par expérience, nous savons qu’un joueur du vainqueur a les plus grandes chances. Cette revendication aura certainement un Kylian Mbappé, qui a joué une super saison avec le PSG », a déclaré Rummenigge. “Mais peut-être qu’il y aura aussi un ou deux joueurs d’une autre équipe. Et ici, bien sûr, j’aimerais aussi voir un joueur du FC Bayern qui s’est fait connaître la saison dernière, comme un Joshua Kimmich ou un Thomas Müller.