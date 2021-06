Karl-Heinz Rummenigge du Bayern Munich dit que Hasan Salihamidizic a eu “son entraîneur” en Julian Nagelsmann

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, terminera son mandat avec le club à la fin de ce mois et deviendra l’une des figures les plus importantes du club.

En plus d’agir simplement en tant que PDG, Rummenigge a dû agir en tant que médiateur entre l’ancien manager Hansi Flick et le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic au cours de la dernière année et demie.

Le conflit entre les deux hommes a parfois éclipsé les performances de l’équipe, car l’entraîneur et le directeur sportif ne pouvaient pas s’aligner sur la planification de l’équipe.

Karl-Heinz Rummenigge dit que Hasan “Brazzo” Salihamidzic a eu son homme en Julian Nagelsmann. La relation devrait être plus transparente qu’elle ne l’était avec Hansi Flick. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

« En tant que directeur sportif, Hasan est principalement chargé de veiller à ce que l’équipe remporte des titres nationaux et concoure pour des titres internationaux. Il doit également garder un œil sur les jeunes talents et les finances », a déclaré Rummenigge dans une interview avec Bild. « Quant aux transferts, il a peut-être mis la barre un peu trop haut pour lui-même parfois. Je dois le protéger car Uli Hoeneß et moi n’avons jamais eu de quota de 100 pour cent pour les transferts. De plus, avec Nagelsmann vient désormais « son » entraîneur. Cela renforcera sa position.

La caractérisation par Rummenigge de Nagelsmann comme « l’entraîneur de Brazzo » était intéressante. Après s’être heurté à Flick tant de fois à peu près à chaque changement d’alignement, il a été émis l’hypothèse que Salihamidzic chercherait un nouveau manager qui ne voulait pas être impliqué dans le transfert ou qui suivrait le plan du directeur sportif.

Quoi qu’il en soit, le PDG Oliver Kahn et le président du club Herbert Hainer rempliront désormais les rôles que Rummenigge et Uli Hoeness jouaient auparavant dans la médiation des transferts et des problèmes de planification des effectifs. Il y a de fortes chances que les temps ne soient pas aussi tumultueux entre Salihamidzic et Nagelsmann qu’ils l’étaient avec Brazzo et Flick.