Karl-Heinz Rummenigge du Bayern Munich dit que lui et Uli Hoeneß pourraient finir comme Waldorf et Statler

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, quittera son poste dans quelques jours.

La fermeture de cette ère a donné à Rummenigge le temps de réfléchir à son temps en tant que plateur et cadre au club. La saison prochaine, cependant, Rummenigge n’aura pas son mot à dire dans les affaires quotidiennes du club et pense qu’un Uli Hoeneß pourrait finir comme un duo assez célèbre s’ils se rejoignent dans les tribunes la saison prochaine à l’Allianz Arena.

« Nous allons tous célébrer à nouveau ensemble. J’ai déjà hâte, car c’est ma troisième phase au FC Bayern – en tant que fan qui veut juste profiter. Je m’accrocherai quand La Ola traversera l’arène et je ne manquerai pas de volume », a déclaré Rummenigge (tel que capturé par Tz). “Maintenant, je suis moi-même curieux de savoir si je peux me retirer davantage et m’énerver moins quand je ne suis plus responsable. Mais peut-être que je serai assis à côté de mon ami et compagnon de longue date Uli Hoeneß – et nous deux personnes âgées grognons d’en haut comme Waldorf et Statler dans le Muppet Show.