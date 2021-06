Karl-Heinz Rummenigge du Bayern Munich veut que plus de fans soient autorisés à revenir dans les stades pour les matchs en Allemagne

Dans le dernier ajout de kicker, Karl-Heinz Rummenigge a déclaré qu’il était frustré que les processus de réintroduction des supporters dans les stades en Allemagne n’aient pas été suffisamment avancés car les taux d’infection par les coronavirus ont baissé dans tout le pays. Mis à part le dernier match de l’Union Berlin de la saison de Bundesliga contre le RB Leipzig et la deuxième étape des éliminatoires de la Bundesliga entre le FC Cologne et le Holstein Kiel, les matchs de l’élite allemande ont été Geisterspiele, à l’exception d’une brève phase dans le Hinrunde où des portions de fans ont été autorisées. de retour dans divers lieux.

Photo de S. Mellar/FC Bayern via .

Avec les euros qui approchent à grands pas et plusieurs matchs devant avoir lieu à l’Allianz Arena, Rummenigge a déclaré qu’il était “extrêmement irrité que les concepts de retour pour le public ne soient pas avancés conformément aux valeurs d’incidence. Nous devons discuter ouvertement d’un plus grand nombre d’audience », a-t-il exhorté (via Abendzeitung). Dans le reste de l’Europe, les fans ont déjà été réintroduits, notamment lors des deux dernières semaines de match de la saison de Premier League en Angleterre, ainsi que lors des finales de la Coupe Carabao et de la FA Cup à Wembley. Sans oublier, les finales des éliminatoires de la Ligue anglaise à Wembley et la finale de la Ligue des champions à Porto, au Portugal entre Chelsea et Manchester City ont eu un grand nombre de fans présents.

En repensant à l’année dernière, l’élite allemande a été la première grande division sportive à reprendre le jeu après que la pandémie de coronavirus ait paralysé le monde du sport pendant au moins deux mois. La DFL et la DFB, en coordination avec le gouvernement allemand et les autorités locales de l’État, ont mis en place les plans et protocoles appropriés pour pouvoir reprendre et fournir un plan de ce qu’il faut faire pour les autres ligues à travers le monde. Pour cette raison, Rummenigge a été critique quant au rythme auquel les plans pour ramener les fans et l’Allemagne ont progressé, ou leur absence. “[The Bundesliga was first to resume], mais nous sommes évidemment les derniers à avoir à nouveau des spectateurs », a-t-il déclaré.

À la demande de l’UEFA, ils veulent pouvoir avoir environ 14 500 fans à l’Allianz Arena pour les matches de la phase de groupes de l’Allemagne contre la France puis le Portugal. De plus, l’un des quarts de finale du tournoi doit y avoir lieu le 2 juillet. Espérons que pour le Bayern et pour le reste de la Bundesliga, le tournoi de cet été nous donnera un aperçu de ce à quoi ressembleront les fans pour la saison prochaine.