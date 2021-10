Karl-Heinz Rummenigge est satisfait du départ de Julian Nagelsmann au Bayern Munich

Julian Nagelsmann est resté invaincu pour ses dix premiers matches de compétition à la tête du Bayern Munich, remportant neuf de ces matches. Ce record est le meilleur départ jamais enregistré par un entraîneur du Bayern lors de ses dix premiers matches, bien que la série ait pris fin avec la défaite 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt juste avant la pause internationale. Pourtant, Nagelsmann a sans doute dépassé les attentes jusqu’à présent dans une saison qui a eu sa juste part de problèmes de blessures au début et une majorité de l’équipe du Bayern n’ayant pas de pré-saison appropriée en raison des Championnats d’Europe.

S’exprimant sur le Bayern lors de la cérémonie de remise des prix de l’ambassadeur allemand du football à Berlin plus tôt ce mois-ci, l’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge a noté que Nagelsmann avait pris « un très bon départ » au Bayern. Bien sûr, dans le club le plus titré d’Allemagne, la pression sera toujours là, et le manager ne descend jamais vraiment de la sellette jusqu’à ce que l’argenterie soit livrée en abondance avec une marque positive de football. Ajoutez à cela les frais de transfert que le Bayern a payés pour obtenir Nagelsmann de ses rivaux RB Leipzig, et la pression a été d’autant plus forte sur le joueur de 34 ans qui dirigeait auparavant Leipzig et TSG Hoffenheim.

Avec un record de 9 victoires, 1 défaite et 1 nul lors des 11 premiers matches du Bayern en hinrunde, cela a certainement allégé une partie de la pression sur Nagelsmann, car il est extrêmement important pour les managers du Bayern de partir du bon pied. « C’est important au Bayern Munich que vous partiez bien, cela facilite un peu les choses », a souligné Rummenigge. Nagelsmann a clairement indiqué lorsqu’il a pris en charge le club pour la première fois qu’il n’était pas mis en phase par toute la pression supplémentaire qui accompagne le fait de diriger les rangs du Bayern, et de cette façon, il a fait jouer son équipe jusqu’à présent cette saison laisse peu de place pour discuter qu’ils ne feront pas pression pour des titres sur les trois fronts.

Même avec la malheureuse défaite contre Francfort, mettant fin à la séquence d’invincibilité de Nagelsmann et du Bayern, Rummenigge n’a pas l’impression que c’était à cause d’un manque de jeu positif du Bayern. « Je pense que l’équipe a joué un très, très bon football de toute façon. Vous pouvez voir sa signature », a déclaré l’ancien PDG du Bayern, notant que le style de Nagelsmann est clairement visible sur le terrain. Tout bien considéré, avec la quantité de football que la plupart des joueurs du Bayern ont joué dans un laps de temps si court en raison d’une grave congestion des matchs pour le club et le pays, la séquence d’invincibilité allait toujours se terminer à un moment donné.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .