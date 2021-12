Karl-Heinz Rummenigge étouffe les rumeurs de transfert d’Erling Haaland au Bayern Munich

L’avenir d’Erling Haaland au Borussia Dormtund est en suspens. Son agent, Mino Raiola, a récemment déclaré qu’il y avait de « grandes chances » que l’attaquant norvégien quitte Dortmund l’été prochain et a déclaré que le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone étaient tous intéressés. Il est également une cible de transfert de premier plan pour Ralf Rangnick et Manchester United.

« Il [Haaland] peut et va passer à l’étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City – ce sont les grands clubs qu’il peut rejoindre. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait. « Peut-être cet été, peut-être l’été d’après. Mais il y a de grandes chances qu’Erling parte cet été », avait déclaré Raiola à Sport1.

Du point de vue de la Bundesliga, Haaland serait, en théorie, le successeur naturel de Robert Lewandowski au Bayern avec le succès qu’il a déjà eu en championnat pour Dortmund. Il a été suggéré que sa destination préférée était la Premier League, mais jusqu’à ce qu’une décision soit prise ou qu’il signe un nouvel accord avec Dortmund, la spéculation sur l’endroit où il se retrouvera ensuite sera toujours là. Pour le Bayern, la conversation autour de Haaland a déjà changé plusieurs fois, mais l’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge est convaincu que le Bayern n’a pas besoin d’investir dans Haaland.

Après la victoire 2-1 du Bayern sur Mayence à l’Allianz Arena, Rummenigge a déclaré à Bild TV « Le FC Bayern ne fera aucun effort pour signer Haaland » (SPOX)

Bien sûr, tout comme le président d’honneur Uli Hoeness, Rummenigge n’est pas en charge des questions de transfert au FC Bayern, mais n’a qu’une fraction de son mot à dire, les principales responsabilités incombant à Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn.

Même quand même, le conseil de surveillance du Bayern peut intervenir sur les décisions de transfert qui dépassent un certain montant, et Haaland coûterait assurément bien plus de 100 millions d’euros, ce qui est un type de frais que le Bayern s’oppose traditionnellement à payer, quel que soit l’objectif de transfert en question. Kahn avait fait écho à ce sentiment en mai lorsqu’il a été interrogé sur Haaland au Bayern. « Désolé, celui qui en parle n’a toujours pas compris la situation. Un forfait qui, comme vous l’entendez, coûte plus de 100 millions d’euros est actuellement impensable pour le FC Bayern », avait-il déclaré.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Le contrat de Lewandowski au Bayern court jusqu’en juin 2023, et il ne montre absolument aucun signe de ralentissement après une saison où il a battu le record de buts de Gerd Muller en une seule saison en Bundesliga. Il a déjà trouvé le fond du filet 27 fois dans toutes les compétitions cette saison, dont 16 en Bundesliga ; un meilleur décompte de la ligue. Le Bayern est confronté à la perspective d’essayer de négocier un nouvel accord pour Lewandowski, car il fait partie des rares exceptions dans l’équipe à obtenir une prolongation de contrat de plus d’un an à plus de 31 ans. Dans le même ordre d’idées, Rummenigge estime que les relations entre Haaland et Bayern rendent un peu mauvais service à Lewandowski. « Pas seulement pour des raisons financières, mais simplement par respect et reconnaissance pour Robert Lewandowski », a déclaré Rummenigge que le Bayern ne devrait pas signer Haaland.