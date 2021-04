Karl-Heinz Rummenigge frustré, Hansi Flick agacé par des discussions constantes sur son avenir au Bayern Munich

Karl-Heinz Rummenigge en a assez des médias. Ces dernières semaines, les dirigeants du club ont été bombardés de questions sur le futur rôle de Hansi Flick au Bayern Munich et sur la possibilité que Flick assume le rôle de manager de l’équipe nationale allemande une fois que Joachim Löw quittera son poste après le championnat d’Europe de cette année.

Les discussions sur la reprise du rôle de Hansi Flick par Julian Nagelsmann sont devenues de plus en plus courantes et ne peuvent être ignorées. Rummenigge est devenu de plus en plus frustré par le fait que ce récent discours devienne le point focal des médias plutôt que de terminer la saison sur une note forte.

À ce stade, les blessures ont affaibli les espoirs d’une victoire en Ligue des champions pour le Bayern et le club est actuellement sous le feu des critiques. L’équipe doit concentrer toute son attention sur les performances à venir et ne pas s’inquiéter des problèmes hors du terrain.

Rummenigge sur le conflit Flick / Salihamidžić: “Nous devons tous nous unir et travailler harmonieusement, loyalement et professionnellement. Telle est ma demande claire pour le leadership sportif. Le FC Bayern a toujours fait cela avec succès” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 8 avril 2021

Rummenigge n’est pas le seul à avoir évoqué ces récentes remarques. Hansi Flick est également intervenu sur ces remarques et a souligné le fait que tout le monde doit s’installer et se concentrer, comme il l’a déclaré aux médias: «J’essaie de résoudre le tout dans l’intérêt du club. Je ne veux rien dire d’autre. Je ne veux plus commenter. Nous avons une équipe formidable et ils méritent d’être calmes pendant cette phase importante. Tout le monde doit s’en tenir à cela ». Flick a pris la bonne perspective ici et c’est formidable de voir son attention uniquement sur les prochains matchs.

Plus tôt dans la journée, Flick a abordé la question de front lors de sa conférence de presse (telle que capturée par Tz).

«Je veux me concentrer maintenant sur ce qui est important: l’équipe et le succès. Je suis aussi en partie responsable des choses qui se passent. Mais on oublie tout maintenant, je veux tout résoudre pour que ce soit pour le bien du club. Je comprends parfaitement que vous vouliez tous toujours obtenir quelque chose de nouveau de moi. C’est votre travail. Mais je n’en ai plus envie et je ne répondrai plus à ces questions à l’avenir. C’est une équipe géniale. Il mérite d’être concentré sur », a déclaré Flick.

Un Hansi Flick frustré fait abstraction d’une défaite décevante face au Paris Saint-German à l’Allianz Arena.Photo de Sven Hoppe / alliance photo via .

Après avoir fait cette déclaration, Flick a mis fin à toute tentative de suivi de la part des journalistes en disant: “Question suivante”.

Le mois dernier, Rummenigge a déclaré que le club serait fou de laisser Flick partir cet été. Cependant, beaucoup de choses ont changé en quelques semaines seulement et les perspectives se sont affaiblies. Le temps nous dira ce qui va se passer et qui nous verrons en marge la saison prochaine. Nous devrons avoir confiance que la direction fera ce qui est le mieux pour le club.