Karl-Heinz Rummenigge, Joshua Kimmich n’ont pas aimé les sifflets dirigés contre Leroy Sane du Bayern Munich

Malgré la victoire 3-2 contre le FC Köln lors de son premier match de Bundesliga à domicile de la saison à l’Allianz Arena, le Bayern Munich était loin de son meilleur niveau, surtout en première mi-temps. Cologne était bien discipliné avec ses blocs profonds et le Bayern les a trouvés difficiles à percer, mais les spectateurs à l’intérieur de l’Allianz Arena ont été particulièrement déçus de la performance de Leroy Sane en première mi-temps. Après une poignée de passes mal placées dans le tiers offensif, certains fans ont fait entendre leur voix en sifflant à Sane pour perdre le ballon. Julian Nagelsmann a pris la décision de le remplacer pour entamer la seconde mi-temps.

Nagelsmann et Thomas Muller sont déjà sortis et ont exprimé leur soutien à Sane, demandant aux fans de faire de même. Nagelsmann n’était pas satisfait du sifflement et Muller sait que Sane pourra baisser la tête et la mettre dans le passé. Sur Bild TV, capturé par @iMiaSanMia sur Twitter, Karl-Heinz Rummenigge a également exprimé sa frustration face aux fans qui sifflent Sane.

« Je n’ai pas aimé. Je suis désolé pour lui. Il essaie, mais n’a pas confiance. Il n’a pas joué un bon Euro. Avec ses frais de transfert et son salaire, les critiques des supporters se font lentement sentir », a souligné l’ancien PDG du club du Bayern. Il est clair que les attentes élevées de Sane n’ont pas été satisfaites, du moins du point de vue d’une partie des fans du Bayern. Ce qui est également clair, c’est que le sentiment n’est pas partagé par Nagelsmann, Rummenigge ou les coéquipiers de Sane, surtout après une pré-saison où il a été rapporté que l’ailier jouait bien lors des séances d’entraînement et recevait beaucoup d’encouragements.

Karl-Heinz Rummenigge sur les sifflets contre Sané : “Je n’ai pas aimé. J’ai de la peine pour lui. Il essaie, mais n’a pas confiance. Il n’a pas joué un bon Euro. Avec ses frais de transfert et son salaire, la critique des fans monte lentement” [BILD TV] pic.twitter.com/jV7otwpT8K – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 23 août 2021

Alors que les situations étaient radicalement différentes, Rummeniggge a comparé le sifflement de Sane au chiffre dévasté d’Arjen Robben coupé après que le Bayern ait perdu la finale de la Ligue des champions 202 contre Chelsea. Il a raté un penalty lors de cette finale et avait également raté un penalty contre le Borussia Dortmund la même année, pour lequel il a été hué par une partie des fans. « Je me suis souvenu de 2012 dans le stade. Après la fameuse finale de Ligue des Champions à domicile. Cela m’a rappelé le tristement triste Arjen Robben. Il a raté un penalty en finale, et un penalty important contre Dortmund » (et a été hué par les fans. Arjen était presque prêt à demander à partir. Mais nous avons dit : « Non, nous ne ferons pas ça. joueur important pour le FC Bayern. Nous l’avons soutenu. Jupp Heynckes l’a soutenu. Il était extrêmement ambitieux. Le résultat : un an plus tard, il était le vainqueur du match en finale de l’UCL », a expliqué Rummenigge.

Quand Sane est à sa place, c’est un talent vraiment remarquable, et c’est le Sane que le Bayern veut voir de manière plus cohérente. Plus la frustration s’accumule et plus les fans se mettent sur le dos, plus la situation peut devenir toxique. Espérons que pour le Bayern, Nagelsmann est capable de toucher une corde sensible et de le cajoler pour que ses performances s’améliorent.

Même Joshua Kimmich, qui vient de signer un nouvel accord avec le Bayern, n’a pas aimé les sifflets et a dit qu’ils étaient “effrontés et amers”.

Joshua #Kimmich zu den Pfiffen der @FCBayern-Fans gegen Leroy Sané: “Das fand ich frech und bitter. Natürlich sind es nicht alle Fans gewesen, aber die Pfiffe waren nicht gerechtfertigt.” #FCB – Patrick Strasser (@AZ_Strasser) 23 août 2021

J’ai trouvé ça culotté et amer. Bien sûr, tous les fans ne l’étaient pas, mais les sifflets n’étaient pas justifiés.

Clairement, les coéquipiers de Sane ont le dos dans cette affaire.