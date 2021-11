Karl Heinz Rummenigge : « Nous pouvons lentement dépoussiérer le trophée du championnat !

Pour le Bayern Munich, ce fut une semaine de match fantastique en Bundesliga. Ils ont encore consolidé leur place en tête du classement avec leur victoire 2-1 sur le SC Freiburg, et le RB Leipzig a battu le Borussia Dortmund 2-1 à la RedBull Arena pour augmenter l’écart du Bayern sur ses rivaux amers à quatre points. L’équipe de Marco Rose a été entravée par des blessures cette saison et n’a certainement pas du tout profité de l’absence d’Erling Haaland de l’équipe à cause d’une blessure.

Avant le coup d’envoi de la semaine de match 11, à part Dortmund, le SC Freiburg était positionnellement la deuxième meilleure équipe à menacer le Bayern, mais l’équipe de Julian Nagelsmann a réussi ce test difficile grâce aux buts de Leon Goretzka et Robert Lewandowski. La course au titre, bien sûr, est un marathon et non un sprint, mais la victoire du Bayern et la défaite de Dortmund étaient un signal implicite au point où Karl-Heinz Rummenigge a déclaré à Sport Bild : « Dortmund a encore perdu, maintenant nous pouvons lentement dépoussiérer le trophée du championnat.

Changer de manager avant le début de la saison allait toujours être un pari du point de vue de Dortmund, mais c’était la même chose avec Nagelsmann qui passait du RB Leipzig au Bayern. Dortmund n’a pas été terrible cette saison, loin de là, mais ils viennent de subir leur troisième défaite en Bundesliga de la saison à Leipzig et ont échoué deux fois face à l’Ajax en Ligue des champions. Rummenigge pense toujours qu’il y a juste un fossé entre le Bayern et Dortmund qui est évident. «Je pense qu’ils sont (BVB) avides de titres. Mais c’est toujours la qualité sur le terrain, et la Bavière est tout simplement en avance sur le jeu en ce moment. Et l’entraîneur convient également parfaitement à la Bavière », a expliqué l’ancien PDG du Bayern.

Photo par INA FASSBENDER/. via .

Pour Dortmund, cela n’a pas été plus facile que le Bayern a déjà établi un record de 40 buts après seulement 11 jours de match en Bundesliga et a pris 28 points sur les 33 disponibles. L’Allemagne est susceptible de détourner les téléspectateurs extérieurs de la ligue car elle est perçue comme une course à un seul cheval, ou ce que certains appellent une « ligue de fermiers ». Du point de vue du Bayern, ils ne peuvent battre que ceux qui sont devant eux et c’est toujours leur travail d’obtenir des résultats semaine après semaine, indépendamment de ce que font leurs concurrents directs, comme Dortmund. «Quand la même équipe remporte des championnats chaque année, ce n’est pas très rafraîchissant, surtout pour les fans non-Bayern. C’est toujours notre travail de devenir des maîtres », a déclaré Rummenigge, comprenant quel pourrait être le point de vue extérieur du Bayern et de la Bundesliga.