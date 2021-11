Karl-Heinz Rummenigge pense que David Alaba n’aurait pas dû quitter le Bayern Munich

À toutes fins utiles, le départ de David Alaba du Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid aurait pu être empêché, mais les exigences salariales ont fait échouer les négociations contractuelles et il a été autorisé à partir avec un transfert gratuit. La situation financière du Bayern à la suite de la pandémie de coronavirus n’a pas facilité les choses, mais le club a toujours estimé qu’à un niveau de principe, les exigences salariales d’Alaba étaient beaucoup trop élevées.

S’exprimant sur Sky90 ce week-end, l’ancien PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré qu’il pensait vraiment que le Bayern n’aurait jamais dû laisser partir Alaba (MARCA). « En gros, je pense que tout le monde est d’accord pour dire que cette sortie n’aurait pas dû avoir lieu », a-t-il déclaré. « N’oubliez pas, le garçon a grandi au Bayern Munich. Il a joué là-bas pendant 13 ans et a toujours été une partie importante de l’ADN du Bayern », a-t-il poursuivi, évoquant le long mandat de l’Autrichien au club. Comme Thomas Muller, il s’est frayé un chemin dans les équipes de jeunes et de l’académie du Bayern avant de faire sa percée dans l’équipe senior, ce qui, sans doute, ne se produit pas assez maintenant.

Photo de M. Donato/FC Bayern via .

Le front office du Bayern n’a jamais hésité à s’opposer à des frais de transfert et à des structures salariales surgonflés. Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne soient pas disposés à accorder à Alaba l’augmentation de salaire qu’il demandait. Au Real Madrid, il gagne environ 12 millions d’euros par an, ce qui aurait fait de lui l’un des meilleurs salariés du Bayern et son agent, Pini Zahavi, n’était pas prêt ou disposé à accepter moins. De même, le père d’Alaba a également participé à la négociation de l’accord de Madrid et il ne voulait pas que son fils accepte moins.

« Malheureusement, tout s’est un peu bloqué à un moment donné. Soit sur le plan économique, soit sur le plan ambiant. C’est difficile à évaluer maintenant. L’essentiel est que, malheureusement, il ne soit plus là. Je pense que ce départ au moins n’a pas été dûment compensé », a déclaré Rummenigge. Bien que le club veuille trouver une sorte de solution, il est devenu clair que ce n’était pas faisable à un moment donné. « Je pense que dans le cas d’Alaba, nous avons tous tout fait. Malheureusement, tout s’est bloqué quelque part et il est arrivé à la conclusion qu’il voulait quitter le club parce qu’il avait évidemment une offre très intéressante du Real Madrid », a-t-il déclaré.

Bien sûr, le Bayern est maintenant confronté à une situation similaire avec Niklas Sule, dont le contrat expire l’été prochain. Il a déjà été lié à Newcastle United et au Chelsea FC, mais ses performances pour le Bayern jusqu’à présent cette saison montrent à quel point il est primordial pour eux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le garder et le faire signer un nouveau contrat. La dernière chose que le Bayern voudrait, c’est que Sule marche sur un transfert gratuit l’année prochaine, tout comme Alaba l’a fait, que Hansi Flick avait surnommé le « chef défensif » du Bayern.