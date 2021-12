Karl-Heinz Rummenigge pense que Federico Chiesa convient au Bayern Munich, mais Liverpool et Chelsea sont intéressés

On dit depuis longtemps que le Bayern Munich s’intéresse à l’attaquant de la Juventus Federico Chiesa et l’ancien PDG et légende du club Karl-Heinz Rummenigge a confirmé que l’international italien serait un choix idéal en Bavière.

Rummenigge, qui a des liens étroits avec le football italien depuis ses années de joueur, aimerait voir Chiesa en rouge.

« Je peux confirmer que c’est un grand joueur et il l’a toujours montré, en équipe nationale, à la Juve et à la Fiorentina. C’est un joueur du Bayern Munich », a déclaré Rummenigge à RTV38 (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Le problème avec l’acquisition de Chiesa, cependant, est qu’il n’y a pratiquement aucun coup que la Juventus le laisserait s’éloigner. Techniquement, le contrat de Chiesa appartient toujours à la Fiorentina, mais la Juventus a l’obligation d’acheter (avec conditions) à la fin de cette saison.

Ce n’est pas comme si le Bayern Munich était le seul club intéressé, cependant. Selon Sport Bible, Liverpool et Chelsea admirent Chiesa :

Selon le journaliste italien Niccolo Ceccarini, la Fiorentina a conclu un accord de 70 millions d’euros (59,7 millions de livres sterling) avec Liverpool pour Chiesa en 2020. Cependant, le transfert proposé s’est effondré avec l’ailier déterminé à passer à la Juventus. « Je vais vous raconter un historique: la Fiorentina avait conclu un accord avec Liverpool pour 70 millions d’euros, mais les négociations n’ont pas abouti en raison du désir du garçon d’aller à la Juventus », a déclaré Ceccarini à Viola News. « Et donc il y a eu le fameux prêt de deux ans [to Juventus]. « Le journaliste italien Enzo Bucchioni a déclaré que Chelsea avait été impressionné par Chiesa lors de leurs deux rencontres avec la Juventus en Ligue des champions cette saison. Bucchioni affirme que le club londonien prépare actuellement une offre de 84 millions d’euros (71,7 millions de livres sterling) pour l’international italien. Il a déclaré : « Chelsea a décidé d’agir et d’offrir 84 millions d’euros à Federico Chiesa. Evidemment le voir jouer deux fois de près a levé les derniers doutes et Tuchel a donné le OK et l’opération a officiellement commencé par des intermédiaires.

Compte tenu de l’incertitude entourant Kingsley Coman, il est facile de déterminer que le Bayern Munich pourrait donner un coup de pied aux pneus de Chiesa, mais il semble que quelque chose tourne mal pour Chiesa à la Juventus.