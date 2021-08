Karl-Heinz Rummenigge refroidit les liens de Marcel Sabitzer en soutenant Corentin Tolisso

Avec seulement une semaine dans la fenêtre de transfert d’été, l’opportunité pour le Bayern Munich de signer Marcel Sabitzer du RB Leipzig diminue, bien que des rapports en provenance d’Allemagne de l’Est lundi suggèrent que les deux clubs sont en train de se mettre d’accord sur un transfert d’une valeur de € 13 à 14 millions d’euros, ce qui est inférieur aux frais initiaux de 18 millions d’euros annoncés.

Tous les signes indiquent que Sabitzer veut quitter Die Roten Bullen et le club ne veut pas se mettre sur son chemin, il s’agit donc simplement de conclure un accord approprié pour toutes les parties impliquées.

Julian Nagelsmann, Hasan Salihamidzic et le reste du front office du Bayern sont restés, comme on pouvait s’y attendre, discrets sur les rumeurs de Sabitzer plus ils ont été pressés, mais l’élan s’est intensifié dans les coulisses. L’ancien PDG du club, Karl-Heinz Rummenigge, est allé sur Bild TV ce week-end pour discuter de la victoire du Bayern contre le FC Cologne, de ses réflexions sur Nagelsmann jusqu’à présent et du marché des transferts, entre autres (tel que capturé par @iMiaSanMia sur Twitter). Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si le club obtiendrait ou non l’accord Sabitzer avant la date limite de transfert, il a changé d’orientation en chantant les louanges de Corentin Tolisso. “Sabitzer est un bon joueur, mais pour moi Tolisso est parfois un peu trop sous-estimé”, a déclaré Rummenigge.

Le milieu de terrain français a marqué son retour de blessure la semaine dernière lors de la victoire 3-1 du Bayern DFL-Supercup sur le Borussia Dortmund, entrant en deuxième mi-temps et fournissant la passe décisive pour le deuxième but du match de Robert Lewandowski. Il a également réussi 24 minutes en remplacement lors de la victoire 3-2 contre le FC Cologne ce week-end. Il aurait probablement fait partie de l’équipe pour le match d’ouverture du Bayern en Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach s’il n’avait pas dû s’auto-isoler après avoir été testé positif pour le coronavirus alors qu’il revenait en pleine forme après sa blessure.

Le recul est toujours de 20/20, mais l’historique des blessures de Tolisso au Bayern depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Lyon en 2017 a été incroyablement malheureux. Après une campagne 2017/2018 prometteuse, sa déchirure des ligaments croisés au début de la saison prochaine l’a vu pratiquement tout rater et depuis lors, il est entravé par diverses blessures dont une qui a nécessité une opération à la cheville à la fin de la saison 2019/2020, triple saison gagnante.

À l’époque, à l’été 2017, Tolisso est devenu la signature record du Bayern pour un montant de 41,50 millions d’euros de Lyon, ce qui en valait certainement la peine sans prévoir à quel point sa chance de blessure serait mauvaise dans les saisons à venir. Même encore, Rummenigge estime que le club a pris la bonne décision en le signant. « C’était un bon joueur. Il a marqué de nombreux buts lorsque Jupp Heynckes était entraîneur. Tolisso est un joueur utile pour le FC Bayern », a-t-il souligné.