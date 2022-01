Karl-Heinz Rummenigge rend hommage à Uli Hoeness, tout ce qu’il a fait pour le Bayern Munich à l’occasion de son 70e anniversaire

Le nom Uli Hoeness est synonyme de Bayern Munich. De jouer pour le club au cours de sa carrière à occuper le poste de président du club pendant près d’une décennie, il a aidé le Bayern à devenir ce qu’il est aujourd’hui en tant que l’un des clubs et des marques de football les plus performants au monde. Il a eu 70 ans aujourd’hui et l’ancien PDG du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, qui a joué et travaillé aux côtés de Hoeness pendant de nombreuses années, a rendu hommage à son compatriote à cette occasion spéciale.

« Uli a toujours été un puissant faiseur d’opinion et un combattant passionné pour le club. Il m’a toujours encouragé et mis au défi, d’abord en tant que coéquipier, puis en tant que manager et enfin dans notre responsabilité conjointe pour le club », a déclaré Rummenigge (Abendzeitung). Hoeness est connu pour son audace franche, car il n’a jamais hésité à remettre quelqu’un à sa place, qu’il s’agisse d’un expert, d’un joueur, d’un membre de la presse ou de quiconque, d’ailleurs, qui dit du mal du Bayern Munich. L’amour pour lui au sein de la communauté du Bayern s’est caractérisé en 2016 lorsqu’il a été réélu président du club après avoir purgé une peine de prison pour fraude fiscale. Il a obtenu un soutien écrasant lors du processus de réélection, à tel point que cela l’a fait pleurer lorsqu’il a été officiellement réélu lors de l’assemblée générale annuelle du Bayern à l’Audi Dome cette année-là.

C’est à un jeune âge au cours de sa carrière de joueur que Rummenigge a déclaré que sa relation avec Hoeness avait vraiment commencé à prendre racine. « Quand je suis arrivé au FC Bayern à l’âge de 18 ans, en admiration devant les grands noms, il est rapidement devenu mon colocataire », se souvient Rummenigge. Ils ont joué ensemble au Bayern pendant environ cinq ans avant que Hoeness ne raccroche définitivement.

Même pendant leurs mandats respectifs en tant que membres du front office et membres du conseil d’administration du Bayern, Hoeness et Rummenigge n’étaient pas toujours d’accord sur certaines questions. Ils ont eu leur lot de désaccords. Qu’il s’agisse d’opinions divergentes sur les objectifs de transfert, la règle des 50+1, les candidats à la direction ou toute autre chose, Rummenigge a déclaré que le terrain d’entente entre les deux était toujours de faire ce qui était finalement le mieux pour le club. « Uli en tant que souabe et moi en tant que westphalien avons toujours été d’accord : ‘Aucun mariage ne fonctionne sans compromis. Le FC Bayern d’abord », a-t-il expliqué. Il a déclaré que les deux avaient parfois été « représentants de la culture bavaroise de la controverse ».

Sans Hoeness et son influence profondément enracinée sur le club, Rummeingge a déclaré qu’il pensait que le Bayern n’aurait pas remporté autant de titres « dans leur unicité et aussi dans leur indépendance comme nous les vivons aujourd’hui ».

Photo par Alexander Hassenstein/Bongarts/.