Karl-Heinz Rummenigge se souvient que le Bayern Munich avait refusé Karim Adeyemi lorsqu’il était avec SpVgg Unterhaching

Karim Adeyemi du RB Salzbourg est rapidement devenu l’un des jeunes talents les plus recherchés d’Europe après deux saisons réussies avec les champions en titre de la Bundesliga autrichienne. Il sort d’une impressionnante saison 2020/2021 où il a marqué neuf buts et fourni 11 passes décisives en route vers Salzbourg en récoltant le doublé national lors de la dernière saison de Jesse Marsch à la tête du club. Il a également récemment marqué ses débuts en équipe nationale allemande senior avec un but lors de la victoire 6-0 en éliminatoires de la Coupe du monde lors de la trêve internationale de septembre et il a aidé Jamal Musiala du Bayern Munich lors de la dernière victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord.

Avec son succès à Salzbourg, Adeyemi a attiré l’attention des meilleurs clubs de Bundesliga, ainsi que d’autres clubs en Europe. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé qu’il quitterait plus que probablement Salzbourg cet été pendant la fenêtre de transfert pour un montant d’environ 30 à 40 millions d’euros, ce qui est un montant qui a initialement rebuté le Bayern. Avec le Bayern, le Borussia Dortmund RB Leipzig serait des prétendants potentiels en Bundesliga pour le talent de 19 ans.

Adeyemi a commencé sa carrière de jeune au Bayern en 2009, mais comme l’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge l’a récemment révélé, il y avait aussi une opportunité de le racheter quand il avait 16 ans, jouant pour les U-18 et U de SpVgg Unterhaching. -19s. À l’époque, le président d’Unterhaching, Manfred Schwabl, avait contacté Uli Hoeness concernant un retour potentiel au Bayern pour Adeyemi. Cependant, le Bayern ne voulait pas avoir à payer environ 3 millions d’euros pour lui, ce qu’il aurait coûté. Maintenant, Rummenigge ne voulait pas entièrement exclure un retour potentiel au Bayern pour Adeyemi tel que capturé par Philipp Kessler de Tz.

#Rummenigge über #Adeyemi : « Ich kenne ihn ja noch aus Unterhaching. Manni Schwabl chapeaute damals den Uli kontaktiert. Wir waren nicht bereit, donc viel zu zahlen. Der Transfer sollte um die drei Millionen kosten, was für einen 16-Jährigen zu der Zeit eine sehr stolze Summe war. » 1/2 – Philipp Kessler (@kessler_philipp) 6 octobre 2021

« Er hat sich gut entwickelt. Ich habe ihn beim Länderspiel gesehen, mir auch beim letzten CL-Spiel angeschaut. Er ist ein interessanter Spieler. Man muss abwarten, was passiert. hätte.“ #Adeyemi #FCBayern 2/2 – Philipp Kessler (@kessler_philipp) 6 octobre 2021

« Je le connais toujours d’Unterhaching. Manni Schwabl a alors contacté Uli. Nous n’étions pas prêts à payer autant. Le transfert devrait coûter environ trois millions, ce qui était une somme très fière pour un jeune de 16 ans à l’époque. Il s’est bien développé. Je l’ai vu au match international et je l’ai aussi vu au dernier match de CL. C’est un joueur intéressant. Vous devez attendre et voir ce qui se passe. Maintenant, cela peut coûter zéro de plus que ce qu’il aurait coûté à l’époque. »

Adeyemi, bien sûr, a également été lié au Borussia Dortmund, au RB Leipzig et au FC Barcelone.