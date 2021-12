Karl-Heinz Rummenigge s’extasie sur Stefan Ortega, le gardien d’Arminia Bielefeld

Tout dans la rumeur de transfert au Bayern Munich semble tourner autour d’Erling Haaland, de Robert Lewandowski et de la multitude de joueurs avec lesquels le Bayern négocie de nouveaux contrats (Serge Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Muller, etc.).

Pour l’instant, l’ancien PDG du Bayern Karl-Heinz Rummenigge n’est pas intéressé par les rumeurs de transfert de Haaland et pense que Lewandowski est 100% apte à rester au club à long terme, mais s’exprimant récemment sur Bild-TV, il a fait l’éloge du gardien Arminia Bielefeld. Stefan Ortega.

« Je le vois très positivement. Pour moi, l’un des trois ou quatre meilleurs gardiens de la ligue. Une chose doit être dite clairement : le fait que Bielefeld n’ait pas été relégué l’année dernière porte le nom d’Ortega. Il a fait une excellente saison, il joue une excellente saison cette année aussi, il a un jeu de position incroyablement bon, il a de bons réflexes. Il pourrait mesurer peut-être deux pouces de plus, puis il serait également gardien de but pour les meilleures équipes. Mais fondamentalement, un joueur très intéressant », a déclaré Rummenigge à propos du gardien numéro un de Bielefeld (Sport Bild).

Il y a quelques semaines à peine, Ortega et Bielefeld ont failli marquer un point à l’Allianz Arena sans le but de Leroy Sane à la 71e minute. Comme si c’était très souvent le cas pour les gardiens jouant contre le Bayern en Bundesliga, Ortega était dans une forme sensationnelle cet après-midi-là à Munich, enregistrant un total de 8 arrêts sur les 9 du Bayern qui étaient cadrés. Au total, le Bayern avait enregistré un total de 22 tirs, mais Ortega avait donné l’impression que cela allait être une autre occasion manquée frustrante pour Julian Nagelsmann et compagnie avant la frappe de Sane qui avait beaucoup d’articulation et de mouvement juste à l’extérieur des 18 mètres. boîte.

Malgré son admiration prononcée pour Ortega, Rummenigge a déclaré qu’il pensait toujours que Manuel Neuer était le « gardien de la saison ». Il ne fait peut-être pas face à autant de tirs au but qu’Ortega joue pour Bielefeld, mais Neuer a réalisé des arrêts vitaux dans des moments cruciaux qui ont sauvé et obtenu des points importants pour le Bayern.