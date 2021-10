Karl-Heinz Rummenigge veut se tenir à l’écart des questions de transfert du Bayern Munich

Alors que Karl-Heinz Rummenigge est toujours à la périphérie du front office du Bayern Munich, même après qu’Oliver Kahn lui ait officiellement succédé en tant que PDG du club, il ne veut pas interférer avec les questions de transfert au club. Comme l’ancien président du club Uli Hoeness, il siège au conseil de surveillance du club et est toujours impliqué dans certains des processus de prise de décision à certains titres, mais Kahn a dit très clairement depuis qu’il est devenu PDG que lui et Herbert Hainer absorbera plus de puissance. Son initiative « FC Bayern Ahead » a déjà vu son pouvoir basculer, entraînant la démission de Jorg Wacker, qui a supervisé les efforts d’internationalisation du club pendant près d’une décennie.

Pour l’instant, Rummenigge ne veut pas marcher sur les pieds en ce qui concerne les activités de transfert du Bayern. L’avenir de Niklas Sule étant encore incertain au club, le Bayern était lié à Antonio Rudiger de Chelsea, mais il a depuis signalé qu’il ne pensait pas à s’éloigner de Stamford Bridge. Lorsque Rummenigge a été spécifiquement interrogé sur les liens Rudiger, il a répondu en prenant un siège arrière sur les transferts (az). « Je ne veux pas m’impliquer dans les questions de transfert du FC Bayern. Ils sauront déjà ce qu’ils font », a-t-il déclaré.

Même avec l’incertitude entourant le contrat de Sule à Bayerrn, le fait d’avoir fait venir Dayot Upamceano du RB Leipzig a déjà aidé à sécuriser la ligne arrière de Julian Nagelsmann. C’est une zone du terrain dans laquelle Rummenigge pense que le Bayern est déjà bien couvert. « Il (Upamecano) se débrouille très bien jusqu’à présent. Ensuite, il y aurait Niklas Süle et les deux français Lucas Hernandez et Tanguy Nianzou. Il faut attendre de voir ce qui se passe en matière de personnel avec Süle, dont le contrat est sur le point d’expirer. Mais je pense que le Bayern Munich n’a pas à se soucier de sa défense », a-t-il expliqué.

Même si Rummenigge joue désormais un rôle plus passif envers les stratégies de transfert du Bayern, le conseil de surveillance du club a toujours le pouvoir d’opposer son veto aux transferts dépassant un certain montant. Hoeness et Rummeingge ont tous deux critiqué la récente surinflation du marché des transferts dans le passé et ont clairement indiqué que les frais de transfert ridicules et astronomiques ne sont pas conformes aux valeurs fondamentales du Bayern, où Kahn et Hasan Salihamidzic seraient certainement d’accord, possédant l’ADN du Bayern eux-mêmes. Pour cette raison, il est probable que les stratégies et politiques de transfert du Bayern ne changeront pas radicalement, même si Kahn absorbe plus de pouvoir et assume plus de responsabilités.

Photo de Matthias Balk/alliance photo via .