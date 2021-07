Karl Lagerfeld va concevoir des villas de luxe à Marbella, en Espagne – WWD

in

Cinq villas de luxe à Marbella, en Espagne, offriront une vue imprenable sur la Méditerranée, des matériaux respectueux de l’environnement et une marque de créateur : Karl Lagerfeld.

Dans son dernier projet architectural, la société Karl Lagerfeld a signé un accord avec le promoteur espagnol Sierra Blanca Estates pour construire cinq maisons uniques, d’une superficie d’environ 5 400 à 9 700 pieds carrés.

Une date d’achèvement n’a pas encore été fixée, et plus d’informations seront publiées lorsqu’un effort de vente pour le Karl Lagerfeld Villas Marbella débutera dans quelques mois.

Avant son décès en février 2019, Lagerfeld avait intensifié ses activités dans les hôtels et les résidences. Un hôtel de luxe de 270 chambres qu’il a conçu à Macao, un projet initié en 2014 et présenté comme un établissement “six étoiles”, devrait ouvrir avant la fin de l’année.

La marque a également récemment lancé une gamme d’équipements hôteliers de marque avec le groupe australien Vanity.

Sierra Blanca Estates est la société derrière ce qu’elle présente comme « les Beverly Hills de Marbella », ayant développé des dizaines de villas dans une variété de styles. L’entreprise familiale est également à l’origine de l’Epic Marbella, un complexe de 28 appartements et maisons de ville de luxe doté d’un mobilier Fendi Casa. (Fendi était l’une des marques conçues par Lagerfeld au cours de sa carrière de mode sans précédent.)

Les nouvelles résidences Karl Lagerfeld s’inspireront de la vision de l’architecture et des intérieurs du designer fondateur, avec le soutien de The One Atelier, qui propose une assistance à la conception, à l’achat et à la commercialisation de projets immobiliers.

« Nous sommes très heureux de donner vie à la vision de Karl du luxe sans effort dans cet incroyable projet résidentiel, qui correspondra et se fondra dans la beauté du paysage et de l’environnement », a déclaré Pier Paolo Righi, PDG de Karl Lagerfeld, qui est de gérer la direction créative et la conception du projet.

Sierra Blanca Estates a sécurisé le terrain des résidences de Lagerfeld, situé entre les montagnes Penibaetic et le littoral. Il a déclaré qu’il utiliserait “une architecture à grand volume” pour favoriser les vues panoramiques sur la mer et les montagnes, et des matériaux qui se fondent dans le paysage.

« Ces cinq villas établiront une nouvelle norme de style de vie, dédiée au bien-être, à la durabilité et aux valeurs axées sur la nature », a ajouté Michele Galli, PDG de The One Atelier.

