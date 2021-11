Le contributeur de Fox News, Karl Rove, a commenté mardi l’annonce de la Maison Blanche de Biden selon laquelle le ministère de l’Énergie libérerait 50 millions de barils de pétrole de la réserve stratégique de pétrole afin de faire baisser les prix du gaz. Interrogé par l’animateur Sean Duffy sur « Fox News Primetime » pour savoir si le président Joe Biden « disait … la vérité que la hausse des prix du gaz n’était pas de sa faute », Rove a répondu: « Non. Baloney! »

Rove : les prix du gaz ont augmenté de 61 % depuis le [Biden] prendre place. C’est en partie à cause du surplomb de la pandémie. Mais l’autre partie, ce sont les actions anti-énergétiques que cette administration a prises ; mettre un terme aux nouvelles locations, retirer l’ANWR de la table, … en disant qu’ils vont avoir de nouvelles taxes et réglementations.

…

Tout cela est un kabuki – c’est une fausse action pour essayer de donner l’impression qu’ils font quelque chose à ce sujet.

Pensez-y : 50 millions de barils. Maintenant, en réalité, c’est 32 millions de barils parce que 18 millions de barils ont déjà été autorisés par le Congrès à être vendus afin de générer des revenus pour que le gouvernement paie pour… une partie du programme de dépenses. Il ne s’agit donc que de 32 millions de barils. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Parce que l’Amérique utilise 19 millions de barils de pétrole par jour, ils ont donc juste entre les 32 millions que l’administration [is releasing] … et les 18 millions que le Congrès leur a déjà dit de vendre pour gagner de l’argent. Cela représente 2,6 jours d’énergie pour les États-Unis – pétrole et gaz.

