Karl Rove: “L’histoire se répète” alors que les démocrates poussent des milliards de dépenses avant la mi-mandat

Le contributeur de Fox News, Karl Rove, a averti mardi les démocrates dans “America’s Newsroom” que leur tentative d’adopter un plan de dépenses de 3 500 milliards de dollars pourrait se retourner contre les électeurs aux urnes, comme lors des élections de mi-mandat de 2010 qui ont suivi l’adoption du projet de loi de relance de 2009 et de la loi sur les soins abordables.

BIDEN DIT QUE LE VOTE SUR L’INFRASTRUCTURE « PEUT NE PAS SE PRODUIRE CETTE SEMAINE

KARL ROVE : Faites reculer la bande. Nous sommes en 2009 et 2010 et ils ont adopté le projet de loi de relance et ils ont adopté la Loi sur les soins abordables. Et une partie de la théorie parmi les démocrates était qu’en passant ces grandes réalisations, ils gagneraient le soutien des électeurs à la mi-mandat de 2010 et au lieu de cela, ils seraient anéantis. Et l’histoire se répète car les problèmes avec ObamaCare et les problèmes avec le projet de loi de relance étaient, avant tout, des questions de processus. La façon dont ils l’ont vendu, ils l’ont géré – ils ont fait passer le projet de loi de relance rapidement. Ils ont fait des promesses sur des projets prêts à démarrer. Nous avons ensuite eu la Loi sur les soins abordables. “Nous devons adopter le projet de loi pour savoir ce qu’il contient, vous pouvez garder votre plan, vous pouvez garder votre médecin.” Tout cela s’est avéré faux.

Donc, entre les ventes et le fond, ils ont rencontré des problèmes. La même chose va se passer ici. Même s’ils réussissent à tout faire, ils vont imposer au peuple américain tout un tas de nouveaux impôts et tout un tas de nouvelles prestations sociales. Et je ne pense pas que cela apportera le soulagement promis aux urnes s’ils le font adopter.

