Karl Wendlinger : Sebastian Vettel a surclassé l’AMR21 à Monaco

L’ancien pilote de Formule 1 Karl Wendlinger a déclaré que Sebastian Vettel était meilleur que l’Aston Martin AMR21 à Monaco.

Après un début de vie difficile chez Aston Martin Vettel commence à faire taire les sceptiques, et à Monaco a livré de loin sa course la plus forte pour l’équipe pour franchir la ligne P5.

Avec ce résultat, Vettel s’est hissé à la 11e place du championnat des pilotes, dépassant son coéquipier Lance Stroll, qui occupe désormais une place et un point derrière Vettel au classement.

Blessée par les nouvelles règles aérodynamiques, Aston Martin s’est retrouvée en retrait pendant la majeure partie de la campagne 2021.

Wendlinger pense que Vettel était vraiment le créateur de la différence à Monaco, plutôt que les machines.

“Vettel a été très, très bon tout le week-end, mieux que la voiture”, a-t-il déclaré au magazine AvD Motor & Sport de Sport1, cité par Speedweek.com.

« Vettel est bien mieux à même de gérer sa voiture que les semaines précédentes. Il a donc pu tirer beaucoup de Monaco.

Le quadruple champion du monde a bien sûr été aidé ce jour-là par le poleman Charles Leclerc qui n’a pas pris le départ de la course, tandis que Valtteri Bottas a subi un DNF après avoir piqué de P2 et rencontré un écrou de roue défectueux.

Alors, est-ce vraiment le début d’un redressement de Vettel ? Wendlinger pense que nous avons besoin de plus de temps pour répondre à cela, mais a déclaré que Vettel doit maintenant être à l’aise dans l’Aston Martin, sinon ce résultat à Monaco n’aurait pas pu être possible.

« On verra si c’est un revirement. Il se sentit à l’aise pour la première fois. Il faut se sentir à l’aise dans la voiture pour obtenir un tel résultat à Monaco », a-t-il déclaré.

Un moment clé du GP de Monaco de Vettel a été sa bataille avec Pierre Gasly.

Dans la montée de la colline après que Vettel soit sorti des stands, l’Allemand a gardé son sang-froid et a complété le dépassement à Massenet, un col que Gasly respectait comme un bon dur, en course, mais aussi qui aurait pu les laisser les deux » port”.

