Karla Díaz de JNS, a épousé Daniel Dayz lors d’une cérémonie romantique

Cependant, cela n’a pas empêché le couple maintenant marié de partager ce moment de bonheur avec de grands amis et diverses personnalités de la série telles que leurs collègues membres du groupe Angie Taddei et Melissa Lopez, Sergio O’Farrill de Kabah et Alex, membre de Magnéto.

Daniel Dayz et Karla Díaz (Karla Díaz)

C’est à travers son compte Instagram que Karla a partagé le moment exact où elle a dit oui à son mari désormais. “Officiellement Mme Dayz”, a écrit l’artiste à côté d’une photo dans laquelle les deux apparaissent main dans la main et avec un juge en arrière-plan.

La mariée avait l’air radieuse, avec une robe blanche, avec un dos illusion et qui mettait en valeur sa silhouette; tandis que le marié a opté pour un costume gris classique et un look de chemise blanche.

Karla Diaz (Epik)

Bien qu’aucun des invités n’ait partagé les détails du lien, il y avait des histoires sur les réseaux au sujet des préparatifs avant cette journée spéciale.

C’était en septembre de l’année dernière lorsque, via son profil officiel sur Instagram, Karla a partagé une photo romantique avec laquelle elle a non seulement annoncé son prochain mariage, mais a également révélé quelques détails sur la façon dont la proposition était, en plus de montrer sa bague de faire des compromis.

