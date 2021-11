Karla Panini a accusé la famille de Karla Luna d’avoir payé pour des attaques contre elle – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Karla Panini C’est de nouveau aux yeux du public après que l’ancienne blanchisseuse a déclaré sur son compte Instagram officiel que la famille du défunt Karla Luna paie pour haineux contre lui. L’influenceuse estime que ce n’est pas un hasard si plus de 7 ans après avoir commencé sa relation avec Américo Garza continuer à recevoir tant de haine en permanence par la société mexicaine.

Karla a diffusé son interview en direct pour Gente Regia. Là, la comédienne a décidé de commencer la série de questions pour parler de la cyberviolence que subissent ses enfants. Isabelle Garza Panini et César Gabriel Burgos Panini:

« Ils ont exhibé mon fils, ils ont exhibé mon bébé, Ils sont dans des groupes de pédophiles, beaucoup d’autres choses tout aussi horribles que soi-disant à la suite d’une bonne cause parce qu’elles nuisent aux autres. Cette famille entre guillemets défend deux filles, qu’il n’y a rien pour les défendre car ils sont, Dieu merci, parfaitement bien physiquement et mentalement ou spirituellement, mais en même temps ils s’en prennent à deux enfants et plus : où est la congruence là de leur mouvement car ils promeuvent vraiment la haine– », a-t-il exprimé.Karla a assuré que les 4 mineurs vont « parfaitement bien dans tous les sens » (Photo : Instagram / @kpaninimx)

Au cours de sa longue conférence, Karla Panini a accusé la famille de Karla Luna d’avoir également une « secte », qui se consacre à générer du contenu haineux contre elle, Américo Garza et ses enfants, qu’ils utilisent dans des « mèmes pédopornographiques » dans des groupes Facebook, Telegram et d’autres réseaux sociaux. Face à cette situation, l’influenceur a également commenté que Il a déjà identifié tous les sites et certains utilisateurs donc il procédera légalement.

«Nous devons montrer ce que fait cette famille, elle fait des mèmes pour les enfants, pas seulement pour les ennemis. C’est ce qui devrait leur importer », a-t-il déclaré. Karla Panini s’en fiche si « tout le Mexique la déteste » Photo : Facebook / Je suis Karla Panini

Cependant, Karla Panini s’en fiche si « tout le Mexique la déteste« C’est une situation qui ne le prive plus de sommeil ni ne ruine son bonheur. C’est du moins ce qu’il a condamné lors de l’émission puisqu’il a assuré que depuis le début du scandale, sa vie a déjà été tellement exposée à la question qu’il a déjà appris à tout gérer et à ne lui donner aucune importance.

« Je m’en fiche s’ils vont dire qu’ils me détestent […] Si tout le Mexique me déteste, eh bien, ne pense pas que je ne dors pas, et ne pense pas que je ne mange pas, et ne pense pas que je ne vis pas heureux, et ne pense pas Que je ne fais pas ma vie, ma vie est exactement la même« , a commenté l’humoriste. Panini a assuré que ce qu’il a vécu avec Luna « est dans son cœur et qu’il n’a à le partager avec personne » (IG : karlalunatv / malinfluencersmx)

Karla Panini a assuré une nouvelle fois n’avoir rien à clarifier sur ce qui s’est passé entre les deux Blanchisseuses et Américo Garza puisque c’est une situation qui a très usé la vie des deux et surtout l’image de son ancien partenaire. Il a également ajouté qu’il ne parlerait jamais de Karla Luna depuis elle n’est pas « vivante pour se défendre » et ce serait une situation qui la placerait comme une « petite personne ».

«Je le répète encore une fois, je n’ai rien à clarifier sur ce que j’ai vécu avec Mme Karla Luna, ce que j’ai vécu avec elle est un sujet dont j’ai discuté avec Karla à l’époque. Je le porte dans mon cœur et je n’ai à le partager avec personne, absolument personne. Si j’ai arrangé ce que j’ai vécu avec elle, c’est mon affaire, donc je vais le laisser jusque là et je vais le laisser jusque là, pourquoi ?. Tout ce que je dis sera traité ou sera vu avec un avantage donc je vais en rester là, l’histoire reste comme elle reste« , a conclu l’influenceur.

Source : Excelsior