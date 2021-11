Karlos Arguiñano revient après 115 jours de « disparition » et lorsque son fils présente sa routine la plus inconnue

Nouvelles connexes

Karlos Arguinano (73 ans) vit un mois de novembre plein de bonnes nouvelles. Le 10, il a publié son quarante-cinquième livre de recettes, La cuisine de votre vie : 950 recettes faciles, rapides et saines, et cette semaine, il a réalisé d’importantes données d’audience sur son espace télévisé, Open Kitchen, qu’il a célébré avec des ferveur sur leurs réseaux sociaux personnels. Et c’est que le cuisinier recourt généralement à son profil Instagram pour être en contact direct avec ses followers les plus fidèles, mais pour exactement 115 jours a négligé l’un des comptes qui porte son nom et dans lequel il fait la promotion de son hôtel-restaurant, qui est l’emblème de son empire.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un profil apparemment dédié à montrer les vertus du métier d’hôtelier du chef, la réalité est que ce compte est le premier que le basque a ouvert sur Instagram. Il compte plus de 500 publications et bien que beaucoup d’entre elles montrent des détails sur l’hôtel et le restaurant, parmi son contenu, il a également partagé des photographies et des anecdotes personnelles au fil des ans.

Karlos Arguiñano a « disparu » de son compte Instagram le plus spécial pendant 115 jours. RRSS

Pour cette raison, il a été très étrange l’inactivité que le profil susmentionné a eu ces mois. La dernière publication date du 3 août. Il s’agit d’une vidéo enregistrée depuis l’une des impressionnantes terrasses de l’hôtel Ka (Karlos Arguiñano) et dure quelques secondes pendant laquelle vous pourrez apprécier les vues spectaculaires sur la promenade et la plage de Zarautz, Guipúzcoa. De la même manière, également par ce même itinéraire, il a partagé plusieurs messages à sa famille, et le dernier était en juillet, dédié à sa femme et à leur anniversaire spécial.

Mais ce mercredi soir, le chef a décidé de reprendre l’activité dans le profil précité à la surprise de ses followers. Après presque quatre mois sans montrer aucun type de contenu, ce 24 novembre a voulu partager plusieurs Stories très suivies. Cependant, cette réapparition n’a pas été pour une raison précise, puisque dans les images qu’il a rendues publiques, il n’expose que des photos de son dernier livre et capture comment ses admirateurs ont cuisiné ses plats en suivant les directives de son livre de cuisine.

Ce retour de Karlos à son ancien profil social s’est produit soudainement et sans avertissement. Il est vrai qu’Arguiñano n’a pas une régularité exacte dans la publication du contenu de ce compte particulier, mais jusqu’à sa pause en août, il postait toujours au moins une ou deux photos par mois. L’inactivité récente était donc assez inhabituelle.

Au contraire, Joseba Arguiñano (36 ans), le fils qui ressemble le plus au cuisinier – tant pour son CV professionnel que pour son apparence – multiplie l’activité sur son propre profil Instagram. Le jeune chef pâtissier partage des facettes jusque-là inconnues de son quotidien, comme le travail derrière les aliments qui arrivent dans sa cuisine. En ce sens, le jeune Arguiñano révèle comment il va en mer pour pêcher ou comment il visite des fermes et des marchés de qualité pour obtenir les meilleurs et les plus gros morceaux de viande ou de poisson, et les exhibe dans ses filets.

Joseba Arguiñano montre dans ses réseaux ce que les téléspectateurs de son programme télévisé ne savent pas de lui. RRSS

De même, Joseba, avec le contenu de son travail professionnel, permet à ses partisans de voir la partie qui n’est pas vue à la télévision, ainsi que vos moments de loisirs, que ce soit en famille ou seul. Il aime se perdre dans la nature, pratiquer des sports nautiques et profiter d’un plan gastronomique avec plusieurs amis sans être le seul à entrer en cuisine.

Luisi, le « capitaine » de l’empire

Maria Luisa Ameztoy Alfaro (71 ans) est mariée à Karlos Arguiñano depuis 47 ans. Depuis leur mariage en 1974, c’est une canne solide qui a été soutenue depuis sa création et qui n’a jamais failli. Comme le chef lui-même l’a confié à plusieurs reprises, sa femme a toujours été la boussole de la grande famille : « Ma femme a été capitaine toute sa vie ». Et c’est ensemble qu’ils ont formé la grande saga qu’ils sont aujourd’hui, car de leur union sont nés six enfants -Eneko, Zigor, Karlos, Martín, Joseba et Amaia- et dans les années 90, María les a rejoints, qui a été adoptée par le chef et sa femme.

Karlos Arguiñano et María Luisa Ameztoy ont ouvert il y a 42 ans le restaurant qui est aujourd’hui l’emblème de leur empire. RRSS

L’enfance de Luisi – comme l’appellent ceux qui l’aiment – a été difficile, et elle a dû quitter sa terre et arrêter ses études pour se mettre au travail et soutenir l’économie familiale. Ces débuts difficiles étaient essentiels pour la bronzer dans ce que l’avenir lui réservait. Et c’est des années plus tard, lorsqu’elle a rencontré le chef et l’a épousé, qu’ils ont décidé de franchir la plus grande étape commerciale de leur vie : créer un restaurant (qui deviendra plus tard également un hôtel). De ce il y a 42 ans et les problèmes financiers du début ont fait douter Arguiñano de l’entreprise, mais sa femme a toujours voulu se battre : « J’ai toujours été très avancé et nous avons pris des risques. Nous avons travaillé très dur pendant plusieurs années et nous nous en sommes sortis. C’était les années 80, on habitait au-dessus du restaurant… C’était des moments difficiles, on devait beaucoup d’argent, mais j’ai toujours montré mon visage », a-t-il déclaré dans une interview à une publication basque.

