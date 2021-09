Karman acquiert Systima pour cibler la technologie hypersonique et spatiale

Systima Technologies a emménagé dans son siège actuel à Mukilteo, Washington, l’année dernière. (Photo Systima)

Systima Technologies, basée à Mukilteo, dans l’État de Wash., a été acquise par Karman Missile & Space Systems dans le cadre de la poussée de Karman sur les marchés de l’infrastructure spatiale et des systèmes hypersoniques.

Karman, dont le siège est à Los Angeles, a été créé l’année dernière avec le soutien de Trive Capital, une société de capital-investissement basée à Dallas. En plus de Systima, les divisions commerciales de Karman comprennent AMRO, AAE Aerospace, Aerospace Engineering Corp. et TMX Engineering.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Systima compte actuellement environ 230 employés – et l’année dernière, elle a acheté le Harbour Pointe Tech Center à Mukilteo pour en faire son siège social, au prix de 46,75 millions de dollars. À la suite de l’acquisition, l’équipe de direction de Systima continuera d’être actionnaires et hauts dirigeants de Karman.

L’entreprise de 21 ans, fondée par le président Tom Prenzlow, est spécialisée dans l’intégration de systèmes énergétiques et mécaniques dans la conception structurelle d’espaces critiques et de systèmes hypersoniques. L’une de ses gammes de produits à la croissance la plus rapide est la fabrication de structures composites hautes performances utilisant des matériaux à haute température pour les plates-formes de missiles et de lancement.

Les projets de Systima comprennent le développement de mécanismes d’écoutille actionnés pyrotechniquement pour la capsule d’équipage de l’espace lointain Orion de la NASA, la fabrication d’un système de joint de séparation en forme d’anneau pour la fusée Space Launch System de la NASA, et des travaux sur des systèmes de vol hypersonique et de missiles pour le ministère de la Défense. .

Ces projets cadrent bien avec les plans d’affaires de Karman.

“Nous avons observé le rapprochement des activités de Karman au cours de l’année écoulée et sommes convaincus que la justification stratégique d’investir dans les chaînes d’approvisionnement spatiales, de missiles et hypersoniques est absolument essentielle”, a déclaré Prenzlow dans un communiqué de presse. « Le vaste ensemble de capacités différenciées, la capacité, l’équipe talentueuse et l’incroyable complémentarité de Systima avec Karman nous ont convaincus qu’il s’agissait de la bonne maison pour Systima et ses employés. »

Le PDG de Karman, Tony Koblinski, a déclaré que l’acquisition était “une autre étape importante”.

« Les solides capacités d’ingénierie de Systima permettent à Karman de travailler en collaboration avec nos clients à un stade précoce du développement d’une plate-forme pour identifier les façons dont Karman peut ajouter de la valeur », a-t-il déclaré.

David Stinnett, partenaire de Trive Capital, a déclaré que Karman “peut désormais traiter du contenu hautement technique de la pointe à la queue d’une fusée”.