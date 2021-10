Karna Solskjaer pourrait faire ses débuts seniors ce soir pour les femmes de Man United – Man United News And Transfer News

La fille de 18 ans d’Ole Gunnar Solskjaer, Karna, a vraiment impressionné cette saison pour les jeunes de Manchester United.

L’attaquante a rejoint l’académie en 2019, mais s’est vraiment imposée cette saison, après avoir marqué huit buts en seulement quatre matchs.

Lors d’un match contre Bristol la semaine dernière, au cours duquel United a gagné 7-1, Solskjaer en a marqué quatre.

Maintenant, elle pourrait avoir l’opportunité de participer à son premier match senior alors que les femmes de United affrontent l’équipe de championnat Durham, à l’extérieur de la Conti-cup.

Lorsque Marc Skinner a été nommé manager de l’équipe féminine à l’été de cette année, il s’est entretenu avec Ole peu de temps après sa nomination.

«Je lui ai envoyé un e-mail et dans les 20 minutes, il a répondu et a dit:« J’ai hâte de vous rencontrer, bienvenue au club. Je prendrai un café avec vous à un moment donné et nous pourrons intégrer des idées », a expliqué Skinner.

United se retrouve dans un groupe difficile devant affronter les autres équipes de la WSL Leicester, Everton et Manchester City ainsi que Durham.

On pense cependant que Skinner fera fortement pivoter son équipe lors de l’affrontement de ce soir, faisant appel à des jeunes tels que Solskjaer, Carrie Jones et Tara Bourne.

Tout comme chez les hommes, United souhaite investir et nourrir ses jeunes talents et depuis la réforme du club, aucun match n’a été joué sans un diplômé du Regional Talent Centre du club.

La directrice de l’académie, Charlotte Healy, a parlé dans une récente interview du succès de l’académie et a évoqué Solskjaer en disant « Elle vient d’avoir 18 ans et se porte très bien ».

Elle a ensuite discuté des différents joueurs qui sont passés par l’académie et qui sont maintenant appelés pour des fonctions internationales seniors.

Karna Solskjaer pourrait-elle aller jusqu’au bout avec United ? Aura-t-elle l’impact sur l’équipe féminine que son père a fait pour les hommes?

Seul le temps nous le dira, mais l’avenir s’annonce radieux et ce soir pourrait lui offrir une opportunité parfaite.