Karnal : le Congrès claque le BJP après que la police ait accusé des agriculteurs ; Une vidéo du SDM ordonnant le recours à la force devient virale

Plusieurs agriculteurs ont été blessés lorsque la police a eu recours à des lathicharges pour les disperser et dégager la route nationale à Karnal.

La police de l’Haryana aurait mené aujourd’hui une lathicharge contre des agriculteurs qui manifestaient à Karnal, où ils avaient bloqué plusieurs routes et autoroutes. Les agriculteurs protestaient contre une réunion du BJP sur les prochaines élections municipales présidées par le ministre en chef Manohar Lal Khattar. Plusieurs agriculteurs ont été blessés lorsque la police a eu recours à des lathicharges pour les disperser et dégager la route nationale à Karnal.

Auparavant, les dirigeants des syndicats d’agriculteurs avaient lancé un appel aux agriculteurs pour qu’ils bloquent les autoroutes et les postes de péage à travers l’Haryana. Les agriculteurs ont protesté contre trois lois agricoles exigeant que le gouvernement abroge les lois. La Cour suprême a déjà suspendu les lois.

Lors de la réunion, plusieurs hauts dirigeants du BJP étaient présents. La réunion se tenait à l’hôtel Prem Plaza et les agriculteurs ont essayé de gherao l’hôtel. Comme ils ne pouvaient pas y accéder, ils ont bloqué la route nationale au péage de Bastara. La police a demandé aux agitateurs de lever le blocus mais lorsqu’ils ont refusé, la police a utilisé la force. De nombreux manifestants ont été blessés. Bien que le blocus ait été levé, la tension régnait dans la région.

Le Congrès de l’opposition s’en est pris au BJP, l’accusant d’intimider les agriculteurs. « Lâche BJP, BJP sans vergogne. Le gouvernement Khattar de l’Haryana veut intimider les agriculteurs par des effusions de sang et veut briser leur courage. Mais ceux qui ont Bhagat Singh sur leur poitrine et Gandhi dans leur esprit, ils n’auront pas peur des trucs du BJP », a déclaré le Congrès.

भाजपा, निर्लज्ज भाजपा। की खट्टर खून-खराबे किसानों को चाहती है; हिम्मत तोड़ना चाहती है। सीने पर भगत सिंह और में गांधी बैठे हों, वो भाजपाई हथकंडों से नहीं डरेंगे। pic.twitter.com/wuN6h2BiBX – Congrès (@INCIndia) 28 août 2021

Le secrétaire général et porte-parole du Congrès, Randeep Singh Surjewala, a déclaré que les atrocités commises par le gouvernement du BJP resteront dans les mémoires. « Khattar Sahib, vous avez chargé l’âme d’Haryanvi à Karnal aujourd’hui. L’oppression par le régime pécheur du BJP qui saigne le fermier du sol est comme des démons. Le sang qui s’écoule des corps des agriculteurs, coulant dans les rues, restera dans les mémoires de toutes les races à venir », a déclaré Surjewala.

साहेब, करनाल में हर हरयाणवी की आत्मा पर लाठी बरसाई है। के भगवान किसान को लहूलुहान करने वाली पापी भाजपाई सत्ता का दमन दानवों जैसा है । पर बहते-किसानों के शरीर से रिसते खून को आने वाली तमाम नस्लें याद रखेगीं। नहीं, अब रण होगा,

-जय या मरण होगा। pic.twitter.com/NoDA7LSVAH – Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 28 août 2021

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a également critiqué le gouvernement du BJP pour cet incident.

ख़ून बहाया है किसान का,

से सर झुकाया हिंदुस्तान का!#FarmersProtest #किसान_विरोधी_भाजपा pic.twitter.com/stVlnVFcgQ – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 28 août 2021

Pendant ce temps, une vidéo du magistrat sous-divisionnaire Ayush Sinha est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut l’entendre ordonner une lathicharge contre les manifestants. « Le complot de CM-Dy CM pour tuer les agriculteurs de Karnal et il ressort clairement des ordres du magistrat de service – qui ordonne à la police de briser la tête des agriculteurs et de les frapper avec des bâtons. Le BJP-JJP est le gouvernement du « général Dyer » ! dit Surjewala.

CM-Dy CM का करनाल में किसानों पर क़ातिलाना हमला करने का षड्यंत्र ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के आदेशों से साफ़ है – जो पुलिस को किसानों का सर फोड़ने और सर पर लाठियाँ बरसाने का आदेश दे रहे हैं। भाजपा-जजपा है “जनरल डायर” सरकार !#भाजपा_जजपा_है_जनरल_डायर_सरकार pic.twitter.com/OsSn7Zj4hd – Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 28 août 2021

Après l’incident, le chef du BKU, Gurnam Singh Chadhuni, a exhorté les agriculteurs de tout l’État à se rendre à Bastara et à se rassembler au poste de péage.