Karnal: les agriculteurs annulent les manifestations après que le gouvernement de l’Haryana a ordonné une enquête sur l’incident du lathicharge du 28 août

Les agitateurs réclamaient également une compensation financière pour la famille du fermier décédé. Cependant, l’administration n’a pas donné une telle assurance.

Les agriculteurs organisant un sit-in au mini-secrétariat de Karnal ont annulé leur protestation après que le gouvernement de l’Haryana a accepté leurs demandes. Lors d’une réunion aujourd’hui, le gouvernement de l’Haryana et les agriculteurs sont parvenus à une résolution à l’amiable mettant fin à l’impasse. Le leader paysan Gurnam Singh Chaduni, qui faisait également partie de la conférence de presse, a déclaré qu’ils allaient maintenant annuler leur sit-in devant le siège du district de Karnal.

Acceptant la demande des agriculteurs, le gouvernement de l’État a ordonné aujourd’hui une enquête sur l’affrontement du mois dernier entre les agriculteurs et la police. Le gouvernement du BJP a également envoyé l’officier de l’IAS Ayush Sinha, qui était au centre d’une rangée, en congé. Le secrétaire en chef supplémentaire de Haryana, Devender Singh, a informé que l’enquête sera menée par un juge à la retraite et sera achevée dans un mois. Sinha restera en congé jusqu’à ce que le comité soumette son rapport final.

Le secrétaire en chef supplémentaire a également déclaré que des emplois au sein du gouvernement seraient attribués à deux membres de la famille d’un agriculteur décédé après avoir subi des blessures lors de la lathicharge de la police, comme l’ont affirmé les agriculteurs protestataires.

Les agriculteurs avaient demandé la suspension de Sinha, qui avait été filmé en train de dire aux policiers de « casser la tête » des agriculteurs s’ils franchissaient la ligne. Une dizaine de manifestants ont été blessés lors de l’affrontement avec la police à Karnal le 28 août alors qu’ils tentaient de marcher vers le lieu d’une réunion du BJP.

