Karnal SDM Ayush Sinha, qui a ordonné aux flics de tabasser les manifestants, transféré

Dans un clip vidéo enregistré lors d’une manifestation d’agriculteurs à Karnal samedi, Sinha a été entendue en train d’ordonner aux policiers de casser la tête des agitateurs s’ils tentaient de briser la barricade.

Le gouvernement de l’Haryana a transféré aujourd’hui le SDM de Karnal, qui était au centre d’une controverse après avoir été vu en train d’ordonner à des policiers de battre les agitateurs dans une vidéo virale. Une vidéo du SDM Ayush Sinha est devenue virale, forçant le gouvernement de l’Haryana à reculer. Sinha sera désormais affecté en tant que secrétaire supplémentaire du gouvernement de l’Haryana au sein du Département d’information sur les ressources citoyennes (CRID).

Dans un clip vidéo enregistré lors d’une manifestation d’agriculteurs à Karnal samedi, Sinha a été entendue en train d’ordonner aux policiers de casser la tête des agitateurs s’ils tentaient de briser la barricade. Les agriculteurs essayaient de gherao un hôtel où le ministre en chef Manohar Lal Khattar et les hauts dirigeants du BJP assistaient à une réunion concernant un scrutin à venir.

Alors que la vidéo devenait virale, Nishant Yadav, Karnal DM l’avait défendu en affirmant qu’une version sur mesure de la vidéo était devenue virale. « Certains mots n’auraient pas dû être utilisés. En tant que chef de l’administration de Karnal, j’exprime mon regret. Mais SDM, de service, est un officier sincère. Il a utilisé quelques mots dans le feu de l’action, il n’aurait pas dû. Mais son intention n’était pas mauvaise….Il a dit à la police que si les manifestants atteignaient leur place, ils auraient déjà cassé 2 nakas d’ici là et s’ils traversaient leur naka, ils se livreraient au vandalisme. Ils ne devraient donc pas être autorisés… Une version sur mesure a été présentée dans les médias. Le briefing complet n’a pas été présenté sur la façon dont il a correctement informé la police où il a dit que si les manifestants y arrivent, ils seront arrêtés, parlés et s’ils ne le font pas, la force sera utilisée car il n’y a pas de force après leur naka, “, a déclaré Yadav.

Réagissant à l’incident, le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, avait déclaré que bien que le choix des mots par l’officier n’était pas correct, la sévérité devait être maintenue pour assurer une situation d’ordre public.

Notamment, plusieurs manifestants ont été blessés dans l’incident tandis que l’un d’eux avait été grièvement blessé à la tête. Cependant, une vidéo de la personne était également devenue virale dans laquelle on la voyait en train d’attaquer la police avec une pelle. L’opposition s’était montrée sévère envers le gouvernement du BJP pour avoir utilisé la force contre les « agriculteurs ».

