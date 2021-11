Karnataka Bypolls Résultats 2021 Date et heure, pourcentage de vote, nom du candidat, résultats des élections par circonscription et plus

Les sondages sont considérés comme un défi électoral pour le ministre en chef Basavaraj Bommai, qui a pris ses fonctions après la démission de BS Yeddiyurappa en juillet de cette année.

Karnataka Bypolls Results 2021 Dernière mise à jour: Le dépouillement des électeurs pour les scrutins annexes dans deux circonscriptions électorales – Sindgi et Hangal – au Karnataka aura lieu demain. Selon la commission électorale de l’État, environ 69 % des votes ont été enregistrés dans la circonscription de l’Assemblée de Sindgi et 84 % à Hangal. Pas moins de 19 candidats sont en lice dans les deux circonscriptions. Il y a six candidats du Sindgi et 13 du Hangal.

Les votes auxiliaires ont été rendus nécessaires car les sièges sont devenus vacants à la suite du décès du législateur de Sindgi JD(S) MC Managuli et de CM Udasi du BJP de Hangal. Alors que le BJP a envoyé Ramesh Bhusanur du Sindgi, Shivaraj Sajjanar est son candidat de la circonscription de Hangal. Le Congrès de l’opposition a nommé Ashok Managuli, le fils de MC Managuli, originaire du Sindgi, tandis que l’ancien MLC Srinivas Mane a contesté depuis Hangal. Le JD(S) a aligné Naziya Shakeel Ahmed Angadi, 33 ans, diplômée de troisième cycle du Sindgi et Niyaz Shaikh, 35 ans, diplômée en BE, M.Tech de Hangal.

Les sondages sont considérés comme un défi électoral pour le ministre en chef Basavaraj Bommai, qui a pris ses fonctions après la démission de BS Yeddiyurappa en juillet de cette année. Conserver Hangal est d’autant plus important pour lui qu’il s’agit de la circonscription voisine de son segment d’assemblée de Shiggaon.

Le Congrès, en assurant une victoire, veut donner une impulsion à ses préparatifs à l’approche des élections législatives de 2023 dans l’État, tandis que le JD(S) cherche à conserver le siège de Sindgi et prouver ainsi qu’il dispose toujours d’une base de soutien dans les quartiers nord.

