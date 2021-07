Karnataka CM Basavaraj Bommai augmente la pension mensuelle pour ces catégories – vérifiez qui en bénéficient tous

in

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a ouvert le bal dès son premier jour de mandat. Quelques minutes après sa prise de fonction, le ministre en chef a pris plusieurs décisions favorables au peuple lors de son premier conseil des ministres, notamment une augmentation des retraites mensuelles pour différentes catégories. Bommai a déclaré que son gouvernement sera «pro-peuple» et que le bien-être des «agriculteurs, des pauvres, des opprimés, des communautés arriérées, des femmes et des enfants» sera sa priorité absolue.

Dans le cadre des mesures, le CM a annoncé une hausse des pensions mensuelles pour les veuves et les personnes âgées.

«La pension de veuve a été augmentée de Rs 600 à Rs 800 à un coût supplémentaire de Rs 414 crores aidant les bénéficiaires de 17,25 lakh. L’aide financière aux habitants de Divyang est augmentée de Rs 600 à Rs 800 pour un coût de Rs 90 crores aidant les bénéficiaires de 3,66 lakh », a déclaré le CM du Karnataka.

Il a également déclaré que la hausse des pensions de vieillesse profiterait à 35,98 lakhs. « La pension de vieillesse dans le cadre du régime Sandhya Suraksha passera de 1 000 Rs à 1 200 Rs à un coût supplémentaire de 863,52 Rs, aidant ainsi 35,98 lakhs… Nous nous concentrerons sur le maintien de la discipline budgétaire via une utilisation efficace des ressources et la réduction des dépenses au milieu de COVID. “, a déclaré Bommai.

Il a également déclaré qu’un nouveau programme de bourses serait lancé pour les enfants d’agriculteurs. “Un nouveau programme de bourses sera proposé aux enfants d’agriculteurs avec 1 000 crores de roupies”, a déclaré Bommai.

Bommai a déclaré qu’il suivrait les directives établies par son prédécesseur. « BS Yediyurappa a lancé des programmes conviviaux et pro-personnes et a tout bien géré, même en période de crise financière. Je vais suivre les directives formées par lui. Je vais visiter des endroits touchés par les inondations et j’ai demandé l’heure au PM. J’irai une fois qu’il m’appellera », a-t-il dit.

Bommai a également déclaré qu’il avait demandé aux responsables de se concentrer sur la mise en œuvre limitée dans le temps des programmes de développement avec une coordination interdépartementale.

