Karnataka : le BJP termine ses deux années au pouvoir ; le suspense se poursuit sur BSY en tant que CM

Yediyurappa a laissé entendre qu’il pourrait démissionner mais continuera à travailler au renforcement du parti.

Le deuxième anniversaire de l’entrée en fonction du ministre en chef BS Yediyurappa s’est accompagné d’un sentiment d’incertitude au Karnataka quant à son maintien en poste. Alors que Yediyurappa a déclaré qu’une décision pourrait être sur les cartes aujourd’hui, une déclaration de JP Nadda hier a rendu la situation plus complexe. Au cours des derniers jours, Yediyurappa a laissé entendre qu’il pourrait démissionner mais qu’il continuera à travailler pour renforcer le parti. Cependant, JP Nadda a déclaré hier qu’il n’y avait pas de crise au Karnataka et a félicité Yediyurappa pour son travail.

Yediyurappa s’est rendu à Delhi les 16 et 17 juillet et a rencontré de hauts dirigeants, dont le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah et Nadda. A son retour, il a déclaré qu’il suivrait la décision du haut commandement du parti. Il a également déclaré qu’il ne nommerait pas son successeur et a laissé la décision au haut commandement du parti. Selon les rapports, au moins 15 dirigeants sont en lice pour le poste et le haut commandement du parti n’a pas encore ciblé un visage. Yediyurappa attendrait un appel de la direction du parti.

Un programme est organisé aujourd’hui pour marquer les deux années de mandat de BSY. Le CM a déclaré qu’il agirait conformément à la décision de la direction centrale et rendrait sa décision publique après le programme.

D’autre part, le ministre d’État Murugesh Nirani est arrivé à Delhi hier et rencontrera les dirigeants du BJP. Il a cependant déclaré qu’il était venu à Delhi pour son travail personnel et qu’il appartenait au haut commandement du parti de décider du poste du CM.

Pendant ce temps, le gouverneur du Karnataka, Thawarchand Gehlot, est rentré hier à Bengaluru. Si BS Yediyurappa choisissait de démissionner, il devrait rencontrer le gouverneur.

Selon certaines informations, la direction du parti souhaite sélectionner un candidat en fonction de sa capacité à mettre en œuvre l’agenda du PM Modi et du BJP. Cependant, la caste peut jouer un rôle important étant donné les scénarios politiques du Karnataka.

Les rapports ont également affirmé que bien que le BJP puisse opter pour quatre postes de CM adjoint pour équilibrer l’équation des castes, un visage non lingayat pourrait être sélectionné comme prochain ministre en chef. Les noms de Basavaraj Bommai, Vishveshwara Hegde Kageri et Pralhad Joshi sont apparus comme les favoris pour le poste du CM.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.