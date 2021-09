Karnataka: le Congrès allègue une escroquerie foncière et un lien RSS alors que le gouvernement du BJP adopte le projet de loi sur l’Université Chanakya

in

Siddaramaiah a affirmé que des terres d’une valeur de Rs 400 crore sont distribuées pour seulement Rs 50 crore.

Le Congrès de l’opposition a allégué une escroquerie foncière dans la décision du gouvernement BJP au pouvoir d’attribuer des terres au CESS (Centre d’études éducatives et sociales). L’Assemblée législative du Karnataka avait adopté hier un projet de loi visant à créer une nouvelle université privée au milieu d’un débrayage du Congrès. S’adressant à Twitter aujourd’hui, l’ancien ministre en chef Siddaramaiah a qualifié cela de cas de népotisme et a exhorté le gouvernement à annuler la décision.

“L’escroquerie foncière du CESS est un cas de népotisme et j’exige que le gouvernement du BJP annule la décision de céder le terrain au CESS pour démarrer l’Université de Chanakya, car le CESS n’a aucune qualification ni éligibilité pour démarrer l’université”, a-t-il déclaré. Il a également allégué que le CESS ne dispose d’aucune infrastructure pour démarrer une université.

Siddaramaiah a allégué que le BJP offrait des terrains très chers à l’agence RSS à un prix inférieur. “Il est regrettable que le gouvernement ait bafoué toutes les règles pour créer une université et ait adopté un projet de loi en faveur du porte-parole RSS qui n’a aucune expérience dans la gestion d’un établissement d’enseignement”, a-t-il déclaré.

Il a allégué que bien que le gouvernement du Karnataka ait acquis les terres de 116 acres en question pour 1,5 crore de Rs par acre, il cède ces terres au CESS pour seulement 50 crore de Rs. « KIADB avait acquis le terrain au prix de Rs. 1,5 crore par acre et a donné une compensation de Rs 175 crore pour acquérir 116 acres. Le même terrain est maintenant donné au CESS à seulement Rs 50 Cr. Le prix actuel du marché est de Rs 300-400 Cr », a-t-il déclaré.

.@BJP4Karnataka govt a ouvert la voie à @Cess_Bengaluru pour démarrer l’Université Chanakya, qui n’a aucune expérience préalable de la gestion d’établissements d’enseignement et ne dispose pas non plus d’infrastructure pour démarrer une université.#LandScam – Siddaramaiah (@siddaramaiah) 22 septembre 2021

Siddaramaiah a allégué que l’ancien CM BS Yediyurappa avait convoqué une réunion du cabinet et offert des terrains à un prix très élevé au CESS à un coût moins élevé à un moment où la deuxième vague de Covid était à son apogée et le gouvernement manquait de fonds.

« Le gouvernement du BJP avait convoqué une réunion du cabinet le 26/04/2021 et avait décidé de céder 116 acres à Haraluru au CESS. Le terrain notifié a été acquis par KIADB pour établir des industries de l’aérospatiale et de la défense », a-t-il allégué.

Le leader du Congrès a en outre affirmé que tous les membres du CESS sont issus du RSS.

« Tous les membres du CESS sont issus de RSS. C’est une organisation qui promeut l’idée de Manu. Ils veulent rétablir le système Varnashrama dans notre société. Cela va à l’encontre des intérêts de l’Inde inclusive envisagés dans la Constitution indienne », a déclaré Siddaramaaiah.

Il a également allégué que même le président de l’Assemblée du Karnataka était «partiel dans sa conduite lors de l’adoption du projet de loi universitaire Chanakya».

