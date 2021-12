Karnataka: le Congrès exige la démission du ministre du BJP après le FIR contre lui dans une escroquerie foncière

Le chef de l’opposition a attaqué le BJP pour son double langage, le parti au pouvoir affirmant que l’affaire était « sub-judice ».

Le Congrès du Karnataka a demandé la démission du chef du BJP et ministre du Développement urbain BA Basavaraj après qu’il a été nommé dans un FIR lié à une escroquerie foncière. Le Congrès de l’opposition a également demandé une discussion sur le rôle présumé de Basavaraj dans l’usurpation de terres d’une valeur de Rs 400 crore à Bengaluru. La question a même forcé l’ajournement de l’assemblée de l’État.

L’affaire concerne l’achat de 35 acres de terrain privé dans le village de Kalkere à Bengaluru East Taluk en 2003, dans lequel il est allégué que Basavaraj et un autre dirigeant BJP MLC avaient falsifié une signature et créé de faux documents. Un FIR a été enregistré dans l’affaire sur les instructions d’un tribunal d’instance le 25 novembre le mois dernier.

L’ancien chef du CM et du Congrès, Siddaramaiah, a demandé aujourd’hui si le gouvernement du BJP avait encore la moralité de continuer sans la démission de Basavaraj. «J’exhorte le gouvernement du Karnataka BJP à autoriser la discussion lors de la session de l’assemblée sur l’escroquerie foncière présumée de Byrathi Basavaraj, et à lui demander également de démissionner jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée par le tribunal. KJ George (ancien ministre du Congrès) avait démissionné en assumant la responsabilité morale dans l’affaire du suicide de DYSP Ganapati. Le BJP a-t-il la moralité de continuer son gouvernement sans demander à Byrathi Basavaraj de démissionner même si cela fait un mois que l’affaire a été enregistrée ? il a dit.

Le chef de l’opposition a attaqué le BJP pour son double langage, le parti au pouvoir affirmant que l’affaire était « sub-judice ». « Le BJP n’a pas autorisé la discussion sur l’escroquerie foncière de Byrathi Basavaraj à l’assemblée en disant qu’il s’agissait d’une affaire en instance. Les mêmes dirigeants du BJP avaient exigé la discussion sur l’affaire DK Ravi & Ganapathi en vertu de l’article 60 des règles de l’Assemblée législative. Une affaire pénale a été enregistrée en vertu de la section 200 de l’IPC même pendant cette période. Les règles de montage sont toujours les mêmes. Quand cela n’a pas influencé la décision du tribunal à ce moment-là, comment cela influencera-t-il maintenant ? » dit Siddaramaiah.

.@thekjgeorge avait démissionné en assumant la responsabilité morale dans l’affaire du suicide de DYSP Ganapati. @BJP4Karnataka a-t-il la moralité de continuer son gouvernement sans demander à Byrathi Basavaraj de démissionner même si cela fait un mois que l’affaire a été enregistrée ? – Siddaramaiah (@siddaramaiah) 17 décembre 2021

Détaillant les sections mentionnées dans le FIR, Siddaramaiah a déclaré que beaucoup d’entre elles ne sont pas susceptibles de caution. « Il y a une allégation selon laquelle Byrathi Basavaraj a acheté illégalement 22 acres de terrain à Kalkere de KR Puram Hobli le 21/05/2003, en faisant signer une personne nommée Annayyappa sur un papier tampon vierge. La police avait déposé un rapport « B » lorsque le plaignant Madappa avait déposé une plainte. Le plaignant avait interjeté appel devant le tribunal, contestant le rapport de police. Le tribunal a annulé le rapport de la police B et a ordonné l’enregistrement d’une affaire pénale en vertu des articles 120 (B), 420, 427, 465, 467, 471. Certaines de ces infractions ne peuvent donner lieu à caution », a-t-il déclaré.

Le chef du Congrès a déclaré que si le BJP croit au système parlementaire, à l’honnêteté et à la transparence, il demandera à Byrathi Basavaraj de démissionner de son poste.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.