Karnataka: le gouvernement interdit l’entrée des touristes dans les collines de Nandi à Bengaluru le week-end pour éviter la précipitation

Les collines de Nandi sont situées dans le district de Chikkaballapur, à environ 60 km (une heure de trajet) de la ville de Bengaluru (Photo : Wikimedia Commons/Rameshng)

Le gouvernement du Karnataka a décidé d’interdire l’entrée des touristes à Nandi Hills pendant les week-ends (vendredi 18h00 au lundi 6h00) pour éviter la cohue après qu’une foule immense ait été observée à la station de montagne le dimanche 11 juillet. Plus de 8 000 personnes ont été vues à Nandi Hills au cours du premier week-end alors que le gouvernement a complètement levé le verrouillage dirigé par COVID, selon les dossiers de l’administration du district. Les collines de Nandi sont situées dans le district de Chikkaballapur, à environ 60 km (une heure de trajet) de la ville de Bengaluru. L’administration du district de Chikkaballapur a déclaré que même après le déploiement de policiers, il était difficile de contrôler la foule et de gérer la circulation, en particulier lorsque des milliers de touristes ont afflué à Nandi Hills pour passer leur week-end après le verrouillage.

Le commissaire adjoint supplémentaire du district, Amaresh H, a déclaré que des milliers de personnes ont visité les collines de Nandi dimanche. Les hôtels gérés par le département du tourisme étaient complets le week-end et afin de freiner la propagation du covid dans le district, nous avons décidé d’interdire l’entrée aux collines de Nandi pendant le week-end. Il y avait une énorme congestion sur Rani cross dans le taluk de Devanahalli. Une distance d’environ 1 km sur le chemin de Nandi Hills a été témoin d’une forte augmentation du trafic dimanche, a ajouté Amaresh.

En raison de la deuxième vague de coronavirus et des fermetures ultérieures, les collines ont été fermées à partir d’avril. Ils ont été ouverts aux visiteurs le 21 juin, mais à nouveau fermés aux visiteurs le week-end. Les habitants de Bengaluru adorent visiter Nandi Hills en particulier le week-end, car ils offrent de splendides vues sur le lever et le coucher du soleil.

Mardi, le Karnataka a signalé 1 913 nouveaux cas et 48 décès, portant le nombre total d’infections à 28 74 597 et le nombre de morts à 35 944. La journée a vu quelque 2 489 décharges portant le nombre total de récupérations dans l’État à 28 04396.

Bangalore connaîtra également des coupures de courant programmées entre 10 heures et 17 heures jusqu’au 17 juillet, selon Bangalore Electricity Supply Company Limited (BESCOM). La coupure de courant est prévue aux endroits suivants : Vinayaka Nagar, Nanjappa Layout, Wilson Garden, Chandrappa Layout, Madiwala, Bande Park entre autres.

