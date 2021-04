Karnataka: le tourisme héliporté critiqué par les militants de l’environnement, la famille royale de Mysuru; voici pourquoi

Le ministre du Tourisme du Karnataka, CP Yogeeshwara, avait déclaré le mois dernier qu’il souhaitait commencer l’héli-tourisme dans l’État avec un développement à partir de Mysuru bientôt. Image représentative

Le département du tourisme du Karnataka a déployé un plan pour promouvoir le tourisme en hélicoptère dans l’État et le projet devait commencer avec Mysuru. Cependant, il y a quelques controverses suite à l’objection à ce projet par les militants de l’environnement et la famille royale de Mysuru alors qu’ils remettaient en question la proposition de couper des arbres pour le projet. Le rapport d’IE a souligné qu’il y a plus de 150 arbres qui seront coupés devant le Lalitha Mahal Palace Hotel. Ces arbres sont répartis sur 4 acres de terrain à Kurubarahalli. Cependant, la coupe de ces arbres est contestée et plus de 73 000 personnes ont signé une campagne en ligne contre elle.

Pramoda Devi Wadiyar, qui est membre de la famille royale de Mysore, a écrit une lettre au Conservateur de la forêt, division de Mysuru, qui a attiré l’attention sur une requête en bref qu’elle avait déposée devant la Haute Cour du Karnataka en 2020, où le tribunal a jugé que la propriété à Kurubarahalli est une propriété privée.

Wadiyar a déclaré que compte tenu du jugement du tribunal, couper les arbres dans la zone proposée n’est pas autorisé et peut être considéré comme une intrusion. Elle a exhorté le ministère à abandonner l’activité non autorisée, sinon elle «sera contrainte de prendre des mesures» afin de sauvegarder son intérêt à éviter que les arbres ne soient abattus.

Le ministre du Tourisme du Karnataka, CP Yogeeshwara, avait déclaré le mois dernier qu’il souhaitait commencer l’héli-tourisme dans l’État avec un développement à partir de Mysuru bientôt. En dehors de cela, le département du tourisme de l’État envisage d’autres régions de l’État – Belagavi, Bengaluru et Kalaburagi. Selon le ministre, le tourisme par hélicoptère est un rêve depuis longtemps et, par conséquent, les responsables concernés ont été invités à prendre des dispositions pour le développement d’un terminal d’hélicoptères à Mysuru. On s’attend à ce que ces manèges soient offerts à des prix abordables.

Cependant, la militante écologiste MK Saptha Girish estime que la construction de l’héliport à côté de Lalit Mahal n’est pas viable, risque de ne pas attirer les touristes dans la ville et n’est pas bonne pour le développement durable. Girisj a déclaré que les 60 acres de terre abritent de la végétation ainsi que 40 espèces de plantes hôtes où plus de 180 espèces de papillons peuvent être trouvées. Ici, on peut également trouver le papillon d’État, le Southern Birdwing, connu comme le plus grand papillon de l’Inde.

En dehors de cela, la région abrite d’autres espèces rares, notamment Malabar Banded Peacock, Indigo Flash, Scarce Shot Silverline, Common Shot Silverline, Red Flash, Lime SwallowTail, Red Helen, Western Striped Albatros, Striped Pierrot, etc.

Certes, le département des forêts de la région a maintenant sollicité l’opinion publique et les objections à cet égard peuvent être avancées jusqu’au 23 avril de cette année. Cette décision a été prise car le cas 8 (3) de la loi sur la conservation des arbres du Karnataka stipule que s’il est nécessaire de couper plus de 50 arbres, l’opinion publique sera invitée et prise en considération.

