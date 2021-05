Karnataka: les journalistes déclarés comme travailleurs de première ligne; recevra le vaccin COVID-19 en priorité

Le Karnataka et quelques États ont annoncé une vaccination gratuite contre le COVID-19 pour les journalistes.

Les journalistes du Karnataka sont désormais des travailleurs de première ligne! Au milieu de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 à travers l’Inde, le gouvernement de l’État du Karnataka a déclaré les journalistes comme travailleurs de première ligne. Le ministre en chef BS Yediyurappa, après une réunion du cabinet à Bengaluru, a annoncé que les journalistes recevraient en priorité un vaccin contre le nouveau coronavirus. Le Karnataka et quelques États ont annoncé une vaccination gratuite contre le COVID-19 pour les journalistes. Auparavant, les États du Pendjab, du Bengale occidental, de l’Uttarakhand, du Madhya Pradesh, du Tamil Nadu, de l’Odisha, de l’Uttar Pradesh et du Bihar avaient déclaré que les journalistes étaient des travailleurs de première ligne, selon un rapport d’IE.

La décision d’annoncer les journalistes du Karnataka comme travailleurs de première ligne a été prise lors d’une réunion du cabinet tenue à Bengaluru mardi soir. En outre, le CM a chargé les ministres responsables de district de superviser la fourniture de lits, d’oxygène, de Remdesivir ainsi que d’autres besoins dans leurs districts respectifs. Jagadish Shettar, ministre des grandes et moyennes industries, a été nommé responsable des centres d’oxygène. Shettar se coordonnera avec le Centre pour s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie d’oxygène dans l’État, a déclaré Yediyurappa.

Le CM adjoint Dr CN Ashwathnarayan a été invité à se coordonner avec toutes les facultés de médecine du Karnataka et à veiller à ce qu’il n’y ait pas de pénurie de remdesivir et d’injection de ressources humaines pour le traitement de la covid. Le besoin de lits pour les patients covid dans les hôpitaux publics et privés sera pris en charge par le ministre de l’Intérieur Basavaraj Bommai et le ministre du Revenu R Ashoka. Alors que le ministre des Forêts, Arvind Limbavali, sera en charge de diverses salles de guerre ainsi que de centres d’appels, a ajouté le CM.

Lors de la réunion du cabinet, il a également été décidé que le gouvernement du Karnataka se coordonnerait avec le gouvernement central pour une offre accrue de Remdesivir. Pendant ce temps, le gouvernement de l’État a discuté avec le Centre de l’utilisation de l’oxygène fourni par la société Zindal du Karnataka pour l’État alors que le nombre de cas de COVID-19 dans l’État voisin du Maharashtra a chuté, a déclaré Yediyurappa.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.