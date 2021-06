Karnataka: les villageois s’enfuient et ferment les portes alors que les autorités tentent de les vacciner

La résistance aux vaccins vient beaucoup des villageois : DHO, district de Yadgir (Source de l’image : PTI)

Karnataka : Outre COVID-19, il existe un autre virus populaire qui a infecté tant de personnes depuis très longtemps maintenant – « L’hésitation au vaccin ». Un de ces incidents récents a eu lieu dans le district de Yadgir, au Karnataka, où les villageois ont littéralement fermé leurs portes à la campagne de vaccination contre le COVID-19. Les responsables du ministère de la Santé ont dû proposer d’autres moyens d’administrer le vaccin. Ils font maintenant campagne dans les fermes agricoles, les marchés et tout autre endroit où les gens pourraient venir. Les habitants du village de Kanchagarahalli dans le district de Yadgir ont fermé leurs maisons, se sont cachés à l’intérieur de leur maison et n’ont pas répondu lorsque les responsables de la santé et les agents de l’ASHA sont venus les inoculer. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux pendant des jours. Dans la vidéo, une femme est montrée en train de fermer sa maison pour échapper aux autorités sanitaires. Dans une autre vidéo virale du même genre, on voit une femme crier après des fonctionnaires, affirmant qu’elle va bien et qu’elle ou les membres de sa famille n’ont pas besoin de se faire vacciner.

L’hésitation à la vaccination est plus fréquente chez les villageois

La résistance aux vaccins vient beaucoup des villageois, a déclaré Indumati Patil, responsable de la santé du district (DHO), district de Yadgir, comme indiqué à Indianexpress.com. Il existe une idée fausse selon laquelle les vaccins entraîneront la maladie, de sorte que les gens ne sont pas prêts à en prendre un. Nous avons essayé de les joindre chez eux mais ils ont verrouillé leurs portes. Nous avons donc décidé de faire des campagnes de sensibilisation pour prendre le vaccin dans la mesure du possible. Nous avons ensuite collecté les détails des villageois enregistrés dans le cadre du MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) auprès du bureau de Gram Panchayat et nous nous sommes dirigés vers les champs agricoles et les chantiers, a-t-elle ajouté. Les responsables ont déclaré que leur expérience dans la campagne contre la polio les a aidés à transporter les vaccins sur leurs deux-roues et à vacciner les gens partout où ils étaient disponibles.

Campagne de vaccination dans les champs agricoles

Initialement, les villageois ont été invités à se rendre dans les centres de santé primaire pour se faire vacciner. Mais les fonctionnaires ne savaient pas s’ils se présenteraient ; ce qui conduirait à terme à un gaspillage de vaccins. Ils ont alors décidé de commencer la campagne de vaccination dans les champs agricoles car les agriculteurs sont en ce moment occupés à semer du tur dal et du moong dal dans leurs champs. Certains villageois ont fui de peur que nous utilisions de force un empannage, a déclaré le Dr Lakshmikanth. Nous avons donc décidé d’organiser un camp de sensibilisation dans les villages. Certaines personnes ont non seulement reçu le jab, mais ont également contribué à créer la confiance des autres villageois, a-t-il ajouté.

