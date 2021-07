Karnataka: l’incertitude pèse sur 12 transfuges au milieu de la sortie imminente de BS Yediyurappa en tant que CM

in

Le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a laissé entendre hier qu’il pourrait démissionner après le 26 juillet, date qui marque le deuxième anniversaire de son gouvernement.

La sortie désormais imminente du ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a créé une confusion sur le sort de 12 députés locaux hébergés dans le cabinet de l’État par le CM lui-même. Les 12 législateurs du Congrès et du JDS ont fait défection au BJP et ont aidé Yediyurappa à former un gouvernement en juillet 2019. Lorsque la direction centrale a tardé à accueillir ces dirigeants dans le cabinet, c’est Yediyurappa qui les a soutenus. Hier, certains de ces ministres, dont Byrathi Basavaraj, le Dr K Sudhakar, BC Patil, MTB Nagaraj, Shivaram Hebbar, K Gopalaiah, ont rencontré Yediyurappa pour discuter de la future ligne de conduite.

Après la réunion, le ministre de la Santé, le Dr K Sudhakar, a déclaré qu’ils seraient avec Yediyurappa pour chaque décision. «Nous sommes venus suivre les idéaux du BJP et suivrons ce que dit le haut commandement. Nous devons être avec le CM jusqu’à la fin puisque nous avons travaillé ensemble et il est juste que nous le soutenions jusqu’à la fin », a déclaré Sudhakar.

Cependant, les législateurs ont démenti les informations selon lesquelles ils envisageaient de démissionner du cabinet. Ils ont cependant soutenu qu’ils le feraient si le haut commandement du BJP le leur demandait.

L’assemblée législative du Karnataka compte 224 sièges et l’effectif actuel du BJP est de 117, y compris ces 12 législateurs. La note majoritaire est de 113. Le parti bénéficie également du soutien de deux députés indépendants, portant son total à 119.

« Le 26 juillet, nous avons un programme spécial sur nos réalisations des deux dernières années. Après avoir participé à ce programme, je me conformerai aux suggestions du président national du BJP. Il est de mon devoir de renforcer le parti et de le ramener au pouvoir », a déclaré Yediyurappa.

Le CM du Karnataka a cependant déclaré qu’il ne nommerait personne comme son successeur et a laissé la décision à la direction centrale. Il y a des rumeurs selon lesquelles un CM non-Lingayat pourrait être choisi pour remplacer Yediyurappa.

Yediyurappa avait auparavant refusé de démissionner et aurait cherché un logement pour son fils BY Vijayendra avant son départ. Il y a eu des allégations de corruption contre BY Vijayendra par certains chefs d’État. Plusieurs législateurs du BJP avaient dans le passé exigé un changement de garde dans l’État.

