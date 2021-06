Karnataka notifie la prime FAR; les développeurs veulent que d’autres États emboîtent le pas

Les experts de l’industrie disent qu’il s’agit d’une décision qui nécessite un examen du FAR disponible dans d’autres parties du pays et de la manière dont il peut être utilisé à bon escient pour faire face à l’urbanisation croissante et à la rareté des terres.

Le gouvernement du Karnataka a récemment notifié l’installation du ratio de surface au sol premium (FAR), permettant la construction de 0,6 fois le FAR existant, qui, en plus d’apporter des revenus au gouvernement, est également susceptible de donner un coup de fouet à la croissance verticale de l’immobilier. secteur.

Se félicitant de cette décision, les experts de l’industrie affirment qu’il s’agit d’une décision qui nécessite un examen du FAR disponible dans d’autres parties du pays et de la manière dont il peut être utilisé à bon escient pour faire face à l’urbanisation croissante et à la rareté des terres.

En regardant de plus près dans la RCN, par exemple, la Ghaziabad Development Authority (GDA) autorise 2,5 FAR, Noida 2,75 et Gurugram 2,4. La fourniture de FAR premium est présente sur tous les marchés, mais les développeurs peuvent l’acheter à un coût supplémentaire, souvent élevé.

« Le gouvernement ne devrait pas considérer cela comme un stratagème lucratif comprenant la vente de FAR supplémentaires à des taux excessifs, comme cela semble être le cas. Compte tenu des conditions actuelles du marché, il est peu probable qu’un constructeur opte pour un FAR supplémentaire aux coûts plus élevés actuels. Il est important de réaliser qu’un développement accru n’entraînera que plus de revenus pour le gouvernement sous d’autres formes, telles que les taxes foncières et les frais de développement, et pas seulement les frais FAR premium », déclare Mani Rangarajan, Group COO, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com.

Une majorité de développeurs ont salué la décision du gouvernement du Karnataka.

Akshay Taneja, MD, TDI Infratech, déclare : « Alors que FAR augmente la probabilité d’une plus grande utilisation de l’espace, le parc de logements devrait idéalement augmenter ; cela se traduira par la satisfaction de la demande existante et la création de nouvelles, entraînant une augmentation de l’offre immobilière, ce qui entraînera à terme des baisses de prix, encourageant encore plus la demande.

Les développeurs, cependant, souhaitent également que d’autres États emboîtent le pas.

Amit Modi, directeur, ABA Corp et président (élu), CREDAI, Western UP, a déclaré : « Le gouvernement du Karnataka a pris une mesure prudente en augmentant les primes FAR, et nous espérons que d’autres États emboîteront le pas. En plus d’augmenter les recettes du gouvernement, une telle mesure contribuerait également à accroître l’offre du marché. Le logement pour tous a nécessité la construction d’immeubles de grande hauteur dans tout le pays. L’urbanisation rapide a déjà mis à rude épreuve les ressources foncières limitées, en particulier dans les zones métropolitaines. Extra FAR aiderait les développeurs à ajouter des étages supplémentaires et à combler l’écart entre l’offre et la demande.

« Les FAR devraient être augmentées dans d’autres États également. Les villes les plus développées de l’Haryana, telles que Gurugram, bénéficieront d’un nombre accru d’unités résidentielles grâce à des équipements bien entretenus. Non seulement le FAR pour les constructions résidentielles devrait-il être augmenté, mais aussi pour l’immobilier commercial afin de permettre plus de bureaux et d’unités commerciales ; cela contribuera à augmenter les revenus du gouvernement également grâce aux chiffres d’affaires, aux taxes et à d’autres moyens », a déclaré Kushagr Ansal, directeur d’Ansal Housing et président de CREDAI HARYANA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.