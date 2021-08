Karnataka : Pourquoi Dakshina Kannada signale des cas élevés de Covid-19

Pendant les 10 premiers jours après le test positif, les patients sont tenus de rester dans les centres. (Crédit : PTI)

Dakshina Kannada dans l’État du Karnataka a enregistré une augmentation du nombre de cas de coronavirus et des décès qui en résultent au cours des deux dernières semaines. L’augmentation rapide de Dakshina Kannada peut être mesurée par le fait que la région enregistre encore plus de cas que les cas à Bengaluru Urban qui avait enregistré le plus grand nombre de cas dans tout l’État il y a quelques semaines, a rapporté l’Indian Express. Par rapport aux 3553 nouveaux cas et 52 décès liés à Covid-19 à Dakshina Kannada depuis le 10 août, Bengaluru Urban a signalé 3374 nouveaux cas et 40 victimes au cours de la même période.

Raisons de la poussée

Le Dr Kishore Kumar, responsable de la santé du district de Dakshina Kannada (DHO), a déclaré à l’Indian Express que la principale cause de l’augmentation des cas dans le district était l’entrée d’étudiants dans le district du Kerala voisin. Le responsable a expliqué que bien que l’administration n’autorise que ceux qui ont présenté des rapports de test RT-PCR négatifs, de nombreuses personnes en provenance du Kerala sont testées positives après une semaine. Cependant, Kumar a ajouté que l’augmentation des cas à Dakshina Kannada n’était pas soudaine et que l’administration avait réussi à faire baisser le taux de positivité du sommet de 8 à 9% le mois dernier à 3 à 3,5% actuellement. Le responsable a également déclaré que l’administration avait également augmenté les tests à 11 000, ce qui est plus que ce que le gouvernement de l’État a fixé pour le district.

Le Kerala voisin en est-il la cause ?

Kumar a déclaré que le district voisin du Kerala de Kasaragod a signalé un taux de positivité des tests de 10 à 12% et que c’est la surveillance stricte et les contrôles par les autorités à la frontière de l’État qui ont maintenu le nombre sous contrôle dans le district. Des responsables ont également déclaré à l’Indian Express que les habitants de Kasargod viennent fréquemment à Mangalore car la ville de Karnataka est plus proche d’eux que Kannur au Kerala.

Récemment, lors de sa visite à Dakshina Kannada, le ministre en chef Basavraj Bommai avait demandé aux autorités de transférer obligatoirement les patients Covid-19 vers les Covid Care Centres (CCC) plutôt que de leur permettre de rester en quarantaine à domicile. Pendant les 10 premiers jours après le test positif, les patients sont tenus de rester dans les centres.

Pourquoi des pertes élevées sont-elles signalées ?

DHO Kumar a déclaré à l’Indian Express que la plupart des décès sont signalés chez des patients âgés de plus de 60 ans. Le responsable a également déclaré que les patients ont tendance à n’être admis à l’hôpital qu’une fois que les choses sont devenues incontrôlables. Le responsable a en outre déclaré que la plupart des décès avaient été signalés parmi les patients qui étaient venus à l’hôpital après que leur taux d’oxygène soit tombé en dessous de la barre des 75 pour cent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.